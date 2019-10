Mărturia tulburătoare a pădurarului împuşcat de braconieri la Arad: „Şefii mi-au zis să nu mai văd atâtea“

Foto:Pressone



Un pădurar din judeţul Arad, împuşcat în urmă cu doi ani şi jumătate de un braconier, în timp ce hrănea animalele din pădure, a povestit coşmarul prin care a trecut atunci menţionând că şefii săi i-au zis „să o lase mai încet şi să nu-l mai intereseze, să nu mai vadă atâtea“.

Sorin Jiva este pădurar în Gurahonţ, judeţul Arad, şi în martie 2017 a fost împuşcat de către un braconier în timp ce se afla în pădure. Atacatorul, Valentin Tamaş, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru tentativă de omor şi plata unor daune în valoare de 50.000 de euro.

La şase luni de la pronunţarea sentinţei, rămasă definitivă, Tamaş este în continuare în libertate, fiind dispărut. Nici până la ora actuală Poliţia nu a reuşit să dea de urma fugarului.

„Tot pădurar sunt, după câte am trecut prin viaţă“

Într-un material realizat de Presseone, pădurarul Sorin Jiva povesteşte și cum au tratat șefii lui incidentul.

„Am fost pădurar şi apoi am ajuns şef de district în zona Mădrigeşti, Secaş, unde erau ei, hoţii de lemne. Am încercat să stopez tăierile ilegale şi braconajul. Am fost pus să fac patrulă la cantonul Şoimuş. Erau furturi de lemne, unde pădurarul Demea Ionel a fost dat afară, că a fost un prejudiciu de un miliard opt sute. De furturi, de tăieri ilegale de acolo. Şi l-am surprins când tăia cu drujba şi a fugit. Am făcut raport şi nu ştiu cum s-a soluţionat. Multe dosare zac în Parchetul Gurahonţ fără soluţii. Mi-or zis şefii ca să o las încet, să nu mai văd atâtea, să nu mă mai intereseze. Numai poliţiştii tineri se implică, ăştia mai vechi nu se implică, nu-i interesează chiar nimic“, mărturiseşte pădurarul arădean.