Mărturia cutremurătoare a Marianei Ionescu-Căpitănescu despre hărţuitorul care i-a dat viaţa peste cap: "Am avut o perioadă foarte grea"

Un bărbat Giurgiu a fost reținut de poliție după ce luni de zile a hărțuit-o pe cunoscuta cântăreață de muzică populară Mariana Ionescu-Căpitănescu. Individul ajunsese să o sune chiar și de 200 de ori pe zi de pe mai multe telefoane pentru a o jigni.

Întrebată cum a început acest coșmar, artista Mariana Ionescu-Căpitănescu a spus:

"Poliția a intervenit în momentul în care eu am fost să fac plângerea, au fost foarte receptivi. Șeful serviciului investigații criminale şi Poliția Dolj a preluat acest caz și de atunci m-am mai liniștit.

Dar acest individ a continuat să mă apeleze la ore la care nu ar fi trebuit să o facă, pentru că el o făcea pe tot timpul zilei. Eu nu puteam să mai folosesc telefonul meu. Întotdeauna primeam apeluri de la el, apeluri cu număr ascuns.

Nu-l cunoșteam. Nici acum nu-i știu numele, nu știu cine este. Îmi scria mesaje pe WhatsApp, sute de mesaje într-o singură zi cu tot felul de cuvinte obscene. Mă jignea, mă hărțuia.

"Am avut o perioadă foarte, foarte grea, eram neliniștită"

Am avut o perioadă foarte, foarte grea, eram neliniștită, îmi era teamă că mă poate urmări pe la concerte, pe la evenimente, că poate să îmi facă vreun rău. Și acum de când am aflat că a fost reținut, mă simt mai liniștită.

Cum a început totul

"La început acest individ a început să o apeleze pe sora mea. În urmă cu ceva timp ea a reușit să îi blocheze numerele.

Eu având alt telefon nu am putut să blochez numerele necunoscute și el își dorea să intre în legătură cu sora mea. Apela la mine să-l ajut să intre în legătură cu sora mea pentru că îi place de ea și vrea să se întâlnească cu ea.

I-am spus că nu pot să fac asta pentru el, dar a continuat să mă apeleze să mă jignească atunci când îi răspundeam.

"Toată familia era în alertă din cauza acestui individ"

În calitate de persoană vătămată urmează să mă întâlnesc cu poliția să mă informeze cine este acest individ și să îmi spună mai multe detalii.

Dar eu voiam să îi mulțumesc domnului agent şef principal Marian Slodoneanu și domnului sub comisar Doroi Octavian pentru că au lucrat foarte mult la acest caz, au fost foarte operativi și, iată, m-au scăpat de acest coșmar.

Vă spun sincer că toată familia era în alertă din cauza acestui individ. Chiar și mama mea m-a sunat acum că a auzit la știri că am fost răpită. Deci ca să vedeți cum se duc informațiile.

Deci informațiile se pot denatura, dar pot să vă spun că acum mă simt liniștită, nu mă mai apelează de o zi și jumătate nu mai sunt apelată de acest individ pentru că era singurul.

Eu am tot felul de admiratori care îmi scriu mesaje frumoase, care nu mă deranjează chiar și pe rețelele de socializare. Deci nu am întâmpinat această problemă până acum. Am suportat câteva luni cu speranța că se va opri.

L-am rugat să se oprească, dar în urmă cu aproximativ 3 săptămâni nu am mai rezistat și am mers la poliție.

Am făcut plângere pentru că am observat că am de-a face cu o persoană dificilă", a spus cântăreață de muzică populară Mariana Ionescu-Căpitănescu în emisiunea News Magazine de la Antena 3.

Artista ne-a mărturisit că la un moment dat și-a închis telefonul la ora 11 noaptea și când l-a redeschis, avea peste 700 mesaje primite de la acest individ.

Depășită de situaţie, Mariana Ionescu-Căpitănescu a făcut plângere la poliție. Polițiștii craioveni au demarat imediat cercetările. Bărbatul are 39 de ani și este din satul Bulbucata, judeţul Giurgiu.

Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară la locuinţa bărbatului și au ridicat mai multe dispozitive electronice: laptop-uri și telefoane mobile.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

În urma probatoriului administrat de poliţişti, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de hărțuire, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Dolj.

El va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu propunere de luare a unei măsuri preventive.