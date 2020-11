Fiica unei victime din spitalul-torţă: Tata e desfigurat, a vrut să-şi scoată tubul de oxigen, să se salveze. Dar aparatura e topită pe el

Unul dintre pacienţii care se afla la secţia ATI care a ars ca o torţă avea o fiică medic psiholog. Bărbatul a ars şi a trebuit să fie recunoscut de familie. Psihologul Mihaela Irimia povesteşte că a văzut mai mulţi saci până să-şi identifice tatăl, iar oamenii erau arşi de vii, până la os, potrivit alephnews.ro.

Psiholog, fiica unei victime: N-am să scap prea repede de imaginea trupurilor carbonizate

"N-am să scap prea repede de imaginea trupurilor carbonizate (...). Iar în sacii cei negri cu fermoar, acum eu pot să spun că am văzut toate persoanele un pic mai plinuțe. Adică n-au desfăcut fiecare pentru că cei mai slăbuți nu corespundeau descrierii pentru tata și n-avea rost.

Din ce am văzut, unul dintre ei n-are mâini. Adică e ars până la os, până la os…adică incredibil", a povestit psihologul Mihaela Irimia

Medicul spune că nici nu se uita la televizor în acea seară în care a avut loc tragedia, iar acum a stabilit că sacul negru numărul 5 ar putea fi tatăl ei. Femeia susţine că l-a indentificat după particularități, dar nu este 100% sigură că este părintele său.

Fata victimei: este acum desfigurat și are aparatura topită pe el

"Un om blând și pașnic, care toată viața și-a plătit conștiincios asigurările de sănătate, este acum desfigurat și are aparatura topită pe el. (...) Ce să vă spun că m-am dus să-l identific pe tata și că i-am văzut pe toți și că i-a ars capul și că are sonda de intubație lipită de cateter... (...) Din tot cei arși, 3 îi recunoaște familia și nu sunt probleme, restul sunt… n-ai cum să-ți dai seama. (...) Am stabilit că un număr de acolo, respectiv numărul 5 ar fi tata", povestește fiica lui Clement Irimia.

Mihaela Irimia, psiholog cu experiență, spune că îi este greu să-i explice acum fetiței sale de ce și cum a pierit bunicul. "Înțelegeți? Taică-miu are mâna arsă complet aproape, în ideea de a-și scoate tubul de oxigen să se salveze…", a încheiat fiica victimei.