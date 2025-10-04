Mărturiile virale ale lui Charlie Ottley, după blackout-ul din staţiunile montane: Nu e curent de 3 zile. Am sunat din nou

Postarea renumitului jurnalist din Marea Britanie a strâns numeroase comentarii din partea românilor. Sursa foto: Charlie Ottley

Charlie Ottley, jurnalistul cunoscut pentru documentarele sale despre România, printre care se numără "Wild Carpathia" și "Flavours of Romania", se numără printre oamenii afectaţi de blackout-ul din staţiunile montane de la noi din cauza viscolului şi a ninsorilor abundente. Potrivit declaraţiilor sale, nu are curent electric de aproape trei zile şi la fel ca el sunt zeci de persoane. Alte câteva sute au rămas fără lumină de mai bine de 24 de ore. Jurnalistul britanic a povestit cum a decurs apelul pe care l-a avut către compania Electrica şi a precizat că în Marea Britanie, pentru un asemenea nivel de servicii, s-ar aplica amenzi usturătoare.

Îndrăgostit de ţara noastră, renumit jurnalist, prezentator TV, poet și regizor britanic Charlie Ottley a trăit recent o experienţă sută la sută românească în casa pe care o are în Șirnea, un sat din comuna Fundata, în județul Brașov. El se numără printre numeroşii români care au rămas fără curent electric în mai multe zone de la munte, unde zăpada a căzut în cantităţi foarte mari şi mulţi copaci au cedat şi s-au prăbuşit peste cablurile electrice.

"De necrezut! Nu avem curent electric de aproape trei zile. După ce a revenit pentru scurt timp, s-a întrerupt din nou ieri, la ora 13:00. Şi nici în această dimineață nu este pornit. Nu putem spăla, nu putem trage apa (o mare problemă), iar toată mâncarea din congelator s-a topit", a scris Charlie Ottley într-o postare făcută sâmbătă dimineaţa pe contul său oficial de Facebook, unde a publicat două imagini.

Charlie Ottley: "Sunt bătrâni care tremură de frig în case, fără încălzire, în timp ce afară ninge abundent"

În mesajul postat pe Facebook, jurnalistul din Marea Britanie a mai făcut următoarele dezvăluiri: "Am sunat din nou la Electrica în această dimineață și, după încă o jumătate de oră la telefon («apelul dumneavoastră este important pentru noi»), ni s-a spus că problema a fost rezolvată ieri seară. Doar că nu a fost. Și, din câte știu, tot satul este fără curent.

Așa ceva nu este în regulă – sunt bătrâni care tremură de frig în case, fără încălzire, în timp ce afară ninge abundent. Pentru ce plătim, de fapt? Știu că a nins mult și că au căzut crengi, dar de ce nu s-au ocupat vara să toaleteze copacii din apropierea firelor electrice? Fac asta vreodată sau așteaptă următoarea pană de curent ca să se apuce de treabă?".

"În Marea Britanie, pentru un asemenea nivel de servicii s-ar aplica amenzi usturătoare. Nu e vorba doar despre noi — în afară de un congelator plin de mâncare pierdut, suntem bine —, dar în mediul rural trăiesc mulți bătrâni, iar nu toți mai au sobe cu lemne. Cum ar trebui să se încălzească zile întregi, când afară sunt minus un grad?", şi-a încheiat Charlie Ottley postarea de azi, de pe Facebook.

Postarea renumitului jurnalist britanic a devenit virală şi a strâns numeroase comentarii din partea românilor şi nu numai.

"Aceasta este cealaltă aromă a României, Charlie! Bine ai venit în club!", "În sfârșit poți vedea România ca un localnic!", "Îmi pare rău să spun, dar rezervele sunt importante. Generator electric pe benzină, sistem fotovoltaic cu baterii…" şi "Asta face parte din aroma românească. Dacă vrei să te bucuri din plin de ea, vei integra și tu acest tip de experiență!" sunt patru dintre comentariile pe care le-au lăsat românii care au citit postarea lui Charlie Ottley .

Luna trecută, Charlie Ottley a lansat sezonul 3 din "Flavours of Romania", documentarul care promovează obiceiurile din România în toată lumea.