47 de copii au mers în prima excursie din viața lor, în capitală, prin proiectul „Ne plimbăm și învățăm”

Vacanța de vară a fost una de neuitat pentru cei 47 de copii care au participat la excursiile educative din cadrul proiectului „Ne plimbăm și învățăm” desfășurat de Fundația Mereu Aproape și SIKA România pentru al doilea an consecutiv. Cele două excursii au avut loc la București în perioada 1-3 iulie, respectiv 26-28 august, iar beneficiarii direcți sunt elevi cu rezultate excelente la învățătură de la Școala Gimnazială Mihail Andrei din Buhuși, județul Bacău, și de la Şcoala Gimnazială Prof. Dr. Ioan Cerghit din Hârseni, județul Brașov. A fost pentru prima dată când acești copii au mers într-o excursie în capitală, bucurându-se de șansa de a explora și de a se juca în același timp. Dragostea de carte le-a fost răsplătită cu experiențe unice pe care familiile lor, cu resurse materiale limitate, nu le-au putut oferi.

Ca de fiecare dată, partenerul cu tradiție SIKA România a fost alături de echipa fundației pentru atingerea obiectivului acestui proiect, acela de a completa educația familială și școlară a copiilor cu experiențe inedite, la care aceștia nu au avut acces până acum, și cu noi cunoștințe dobândite prin activități dinamice și interactive.

„ Când am pus la cale aceste excursii educative, împreună cu partenerul SIKA România, am avut în minte faptul că, în țara noastră, există mii de copii care fie nu au ieșit din localitățile lor, fie nu au ajuns niciodată în capitală, fie nu au mersul cu trenul ori cu metroul, nu au făcut un tur al celor mai importante obiective ale Bucureștiului. Și am mai avut ceva în minte: curiozitatea este pentru copii a doua natură. Și atunci, prin aceste excursii, le stârnim curiozitatea și le răspundem la întrebări. Dar sigur, excursiile nu sunt numai despre lucruri serioase, sunt și despre copilărie: joacă, surprize, inedit și bucurie. Iar bucuria copiilor este cea mai mare răsplată pe care o primim noi, echipa Fundației Mereu Aproape”, a spus Maria Ioniță, Project Manager Fundația Mereu Aproape.

Copiii au primit în dar zile pline în care s-au plimbat, și-au testat simțurile, au lucrat în echipă, s-au jucat în parc și au descoperit multe lucruri pe care nu le cunoșteau. Micii excursioniști au făcut turul celor mai importante obiective ale capitalei cu autobuzul STB – Bucharest City Tour, au vizitat Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa" și Muzeul Ciocolatei, au călătorit, pentru prima dată, cu metroul, au fost fascinați de aventura de la Museum of Senses București și de cea de la Escape Room - Cryptex, au vizionat entuziasmați un film de animație 3D, s-au distrat în Parcul Regele Mihai I al României - fost parc Herăstrău.

Cuvintele și zâmbetele de încântare ale copiilor vorbesc despre experiențele trăite în decursul zilelor petrecute în capitală. „Toate mi-au plăcut, nu pot să fac diferența între ce am văzut. Nu știu cum să vă spun, dar aceste două zile cât am stat aici au fost frumoase și distractive. Aș vrea să locuiesc aici!”, a mărturisit Alexandra, elevă la Școala Gimnazială Mihail Andrei din Buhuși. Cadrele didactice care i-au însoțit pe copii s-au bucurat o dată cu ei de fiecare moment. „Copiii chiar și-au exprimat dorința de a reveni. Pentru ei este un vis împlinit. Pentru copii este o oportunitate să participe la această excursie. Am primit invitația cu bucurie și cu drag și sperăm să revenim, ne-am simțit extraordinar Au învățat despre București la școală, unii nu au sperat să ajungă vreodată dar iată că visul s-a împlinit mai repede decât credeau”, a spus Elena Pomîrleanu, învățătoare la Școala Gimnazială Mihail Andrei din Buhuși.

“ Au avut ocazia să vadă locuri noi, nu au ieșit niciodată din comunitate, este prima oară când vin în București, s-au bucurat de tot ce este frumos la dumneavoastră”, a spus Maria Livia Gârțu, învățătoare la Școala Gimnazială Mihail Andrei din Buhuși.

Proiectul „ Ne plimbăm și învățăm ” este parte a campaniei “ Lăsați-mă să învăț ” al cărei scop este scăderea ratei analfabetismului, reducerea abandonului şcolar și oferirea de oportunități de educație non-formală pentru copii din familii modeste dar cu rezultate foarte bune la învățătură. Totodată, campania urmărește însuşirea deprinderilor de viaţă independentă de către beneficiari, dezvoltarea competențelor din sfera participării publice în comunități dar și derularea unor acțiuni de sensibilizare și informare asupra problemelor care țin de sistemul de educație din România, sensibilizarea autorităților publice și a opiniei publice asupra unor situații insuficient sau deloc aflate în atenția autorităților.

Fundația Mereu Aproape a luat naștere acum 14 ani. Împreună cu partenerii săi, donatori, companii, jurnaliști și persoane publice, a ajutat peste un milion de oameni prin programe în domeniile sănătății, educației, culturii, social umanitare, dezastre şi advocacy. A contribuit la ajutorarea a peste 10.000 de sinistrați, a construit 82 de case și a salvat viața a peste 600 de copii și adulți. Până în prezent, ajutorul financiar și material oferit de Fundația Mereu Aproape depășește 14 milioane de euro. Mai multe detalii despre programele Fundației se regăsesc pe www.fundatiamereuaproape.ro şi pe www.facebook.com/fundatiamereuaproape .

Sika AG cu sediul în Baar, Elveţia, este o companie activă la nivel global în domeniul materialelor chimice speciale, deservind industria construcţiilor şi industriile producătoare de componente auto, autobuze, camioane, trenuri, faţade, parcuri solare şi eoliene. Compania elveţiană este lider în domeniul soluţiilor utilizate în procesele de sigilare, lipire, amortizare, consolidare şi protecţie a structurilor portante.

Gama de produse Sika include aditivi de înaltă calitate pentru betoane, mortare speciale, adezivi şi sigilanţi, materiale de amortizare, consolidări structurale, pardoseli industriale şi sisteme de acoperişuri şi impermeabilizări.

În prezent, Sika numără subsidiare în 101 ţări şi mai mult de 24.000 de angajaţi la nivel global, care asigură o legătură stabilă între clienţi şi companie, garantând succesul tuturor partenerilor. Pentru anul fiscal 2019, Sika estimează că vânzările vor depăși 8 miliarde CHF.

Sika România, subsidiară a concernului elveţian, a fost înfiinţată în 2002, iar incepând cu luna iunie 2008 a dat în folosinţă fabrica de aditivi de la Braşov - prima unitate de producţie Sika din România. În plus, Sika a inaugurat în 2014 şi cea de-a doua fabrică din România, la Căpuşu Mare, judeţul Cluj, unde va produce atât mortare speciale, cât şi mortare folosite ca adezivi.

Compania este lider de piaţă în domeniul aditivilor pentru betoane, a pardoselilor industriale, sistemelor de membrane pentru acoperişuri, a consolidărilor cu fibre de carbon, dar şi a mortarelor speciale.