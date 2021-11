A murit Astro, membrul fondator al trupei UB40

Astro, care a cântat în trupa reggae pop de mai bine de 30 de ani, a murit după o scurtă boală, a confirmat trupa sa actuală.

„Suntem absolut devastați și cu inima frântă”, a spus o declarație pe contul de Twitter al lui Ali Campbell și Astro.

„Lumea nu va fi niciodată la fel fără el”.

Membrii trupei au început ca prieteni care se cunoşteau din diferite şcoli în Birmingham. Numele „UB-40″ vine de la formularul pentru solicitarea ajutorului de şomaj din Marea Britanie, guvernul ” Ministerul Sănătăţii şi Securităţii Sociale (DHSS) la momentul formării trupei.

Denumirea de UB-40 vine de la U(unemployment-şomer) B(benefit-ajutor), Formular no.40 (formularul nr. 40, pentru ajutorul de şomaj).

Grupul a vândut peste 70 de milioane de discuri în toata lumea, piese precum "Red Red Wine" sau "Can't Help Falling in Love" ajungând pe prima poziție atât în clasamentul american Billboard, cât și în topul single-urilor din UK.

Aactuala trupă UB40 a scris pe Twitter : „RIP Astro.

"Am auzit în această seară vestea tristă că fostul membru al UB40, Terence Wilson, cunoscut mai bine ca Astro, a murit după o scurtă boală. Sincere condoleanțe familiei sale."

