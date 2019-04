CÂȘTIGĂTOR FINALA ASIA EXPRESS SEZONUL 2. Cine a câștigat FINALA ASIA EXPRESS marți seara

CÂȘTIGĂTOR FINALA ASIA EXPRESS SEZONUL 2 CRBL și Oase sunt fericiții câștigători din FINALA ASIA EXPRESS SEZONUL 2 și ai amuletei de 30.000 de euro. "Mie nu mi-a venit să cred ce se întâmplă cu adevărat", a spus imediat CRBL.

CÂȘTIGĂTOR FINALA ASIA EXPRESS SEZONUL 2 Drumul Elefantului, traseul celui de-al doilea sezon al celui mai dur reality – show, Asia Express, a ajuns la final. Marți seara, de la 20:00, Antena 1 a difuzat lupta decisivă între perechile CRBL – Oase și Ruby – Robert, cele două echipe calificate în cursa pentru marele titlu și pentru premiul de 30.000 de Euro.



CÂȘTIGĂTOR FINALA ASIA EXPRESS SEZONUL 2 ”Sentimentul de a fi într-o finală e o combinație foarte frumoasă între mulțumire, fericire, mândrie, merit, muncă, stres. E un sentiment plăcut. La Asia Express nu ai cum să te trezești în finală. Ruby și Robert sunt o echipă puternică, au ceva și funcționează. O să fie destul de greu ca noi să câștigăm” , mărturisesc CRBL și Oase.



CÂȘTIGĂTOR FINALA ASIA EXPRESS SEZONUL 2 Acum zece etape, nouă cupluri de vedete au pornit într-o aventură ce le-a testat la maximum limitele fizice și psihice, provocându-le să iasă din zona de confort și să se acomodeze unor condiții extrem de dure. Pe ultima sută de metri, Oase, CRBL, Ruby și Robert, cei care au dovedit că își merită locul în competiție, vor fi nevoiți să își adune toate resursele de energie pentru a depăși cu brio un maraton cu indicii pe străzile aglomerate ale Mumbaiului, punctul final al jocului.



CÂȘTIGĂTOR FINALA ASIA EXPRESS SEZONUL 2 ”Viața este plină de surprize, așa a fost pentru noi până acum. Ne bucurăm din tot sufletul că am venit și după atât de mult timp am ajuns în finală. Nu ne vine să credem încă, cred că va fi un joc greu, lung și plin de surprize. Astăzi este o competiție cu noi înșine”, este de părere Robert. ”Lucrurile se întâmplă într-un ritm atât de alert, încât nu realizăm multe. După ce se va termina vom conștientiza totul”, a adăugat Ruby, emoționată.

Diseară, de la 20:00, Gina Pistol va da startul ultimei ediții a celui de-al doilea sezon Asia Express la The Gate of India, un monument iconic al Mumbaiului. Maratonul finalei va dubla provocările pentru finaliști, căci pe lângă misiuni, vedetele vor fi nevoite să răspundă corect și la o serie de întrebări cheie legate de parcursul lor în competiție. Lucrurile se vor complica și mai mult, căci pentru a avea acces la întrebări, perechile trebuie să deblocheze o tabletă, iar fiecare cod pe care trebuie să îl introducă se va regăsi în indiciile regăsite pe traseu, în ultima cursă de pe Drumul Elefantului.



CÂȘTIGĂTOR FINALA ASIA EXPRESS SEZONUL 2 Ultimul maraton va purta o echipă norocoasă spre cea mai frumoasă victorie, o amuletă de aur în valoare de 30.000 de Euro, dar și titlul de câștigători ai celui de-al doilea sezon. Cine va reuși să depășească provocările unei finale în care adrenalina se va regăsi la fiecare pas și care vor fi vedetele care vor adjudeca victoria la finalul ediției, telespectatorii Antena 1 pot vedea diseară, de la 20:00, în marea finală a celui mai dur reality – show, Asia Express – Drumul Elefantului.