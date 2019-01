Filmul Green Book, marele câștigător la Globurile de Aur 2019

GLOBURILE DE AUR 2019. Filmul "Green Book" a fost marele învingător la cea de-a 76-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles, unde pelicula regizată de Peter Farrelly a câştigat trei premii într-o seară marcată de numeroase surprize, mulţumiri aduse lui Satan şi o promisiune de continuare a luptei pentru egalitatea de gen, potrivit site-urilor publicaţiilor americane Variety şi The Hollywood Reporter.



GLOBURILE DE AUR 2019. Lungmetrajul "Green Book", cu Viggo Mortensen şi Mahershala Ali în rolurile principale, s-a impus la categoriile "cel mai bun film - comedie/musical", "cel mai bun actor în rol secundar" (Mahershala Ali) şi "cel mai bun scenariu".





GLOBURILE DE AUR 2019. Pelicula "Roma", produsă de Netflix, a câştigat două trofee, impunându-se la categoriile "cel mai bun regizor" (Alfonso Cuaron) şi "cel mai bun film străin".



GLOBURILE DE AUR 2019. Tot două premii a câştigat şi "Bohemian Rhapsody", un film biografic dedicat legendarului cântăreţ Freddie Mercury, care a triumfat la categoriile "cel mai bun film-dramă" şi "cel mai bun actor într-un film-dramă" (Rami Malek).





GLOBURILE DE AUR 2019. Cea mai bună actriţă într-o dramă a fost desemnată Glenn Close pentru interpretarea din filmul "The Wife".



GLOBURILE DE AUR 2019. Cel mai bun film de animaţie a fost desemnat lungmetrajul "Spider-Man: Into the Spider-Verse".



GLOBURILE DE AUR 2019. "A Star Is Born" s-a impus la categoria "cel mai bun cântec original", cu piesa "Shallow", interpretată de Lady Gaga şi Bradley Cooper, iar filmul "First Man" a triumfat la categoria "cea mai bună coloană sonoră".



GLOBURILE DE AUR 2019. În ceea ce priveşte producţiile de televiziune, "The Americans", produs de FX, a fost desemnat cel mai bun serial dramatic, iar "The Kominsky Method" s-a impus la categoria "cel mai bun serial de comedie".



GLOBURILE DE AUR 2019. Richard Madden, cunoscut din serialul "Game of Throns", a fost desemnat cel mai bun actor într-un serial dramatic pentru evoluţia sa din producţia britanică "Bodyguard". Legendarul Michael Douglas s-a impus la categoria "cel mai bun actor într-un serial de comedie" graţie interpretării sale din producţia TV "The Kominsky Method".



GLOBURILE DE AUR 2019. Premiile feminine de interpretare au revenit actriţelor Sandra Oh ("Killing Eve"), pentru serial dramatic, respectiv Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"), pentru serial de comedie.



GLOBURILE DE AUR 2019. Un alt dublu câştigător al galei de duminică seară a fost "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", care s-a impus la categoriile "cea mai bună miniserie/lungmetraj TV" şi "cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV" (Darren Criss).



GLOBURILE DE AUR 2019.Gala Globurilor de Aur 2019 nu a fost lipsită nici de momente amuzante, începând cu discursurile susţinute de prezentatorii principali ai evenimentului, Sandra Oh şi Andy Samberg, continuând cu o cerere în căsătorie mimată de două actriţe pe scenă - Maya Rudolph şi Amy Poehler - dar şi cu discursul rostit de Christian Bale, laureatul premiului pentru cel mai bun actor într-un film de comedie/musical ("Vice"), în care starul galez, interpretul fostului vicepreşedinte american Dick Cheney, i-a mulţumit lui Satan pentru inspiraţia oferită pentru acest rol.



Nu au lipsit nici momentele dramatice, unul dintre acestea fiind înregistrat atunci când Regina King, premiată cu Globul de Aur pentru rol secundar, a promis pe scenă că va lupta pentru egalitatea de gen şi va oferi femeilor 50% din totalul rolurilor existente în următoarele filme pe care le va produce.



Premiul onorific Cecil B. DeMille, atribuit pentru întreaga activitate în industria cinematografică, a fost oferit în acest an actorului Jeff Bridges, interpretul unor roluri impresionante în filme precum "Crazy Heart", "True Grit", "Hell or High Water", "Starman", "The Fisher King" şi "The Big Lebowski" - cel din urmă devenind un film cult tocmai datorită interpretării pe care Bridges i-o dă nonşalantului Jeffrey "The Dude" Lebowski.



Jeff Bridges a acceptat acest trofeu prin intermediul unui discurs uşor haotic dar extrem de emoţional, în care le-a mulţumit regizorilor care i-au influenţat cariera, scriitorului Buckminster Fuller şi familiei sale, inclusiv fratelui său, Beau, şi surorii sale, Cindy, prezenţi la ceremonie.



Starul american i-a mulţumit regizorului Peter Bodganovich, despre care a spus că "a dat startul petrecerii" cu filmul "The Last Picture Show", dar şi fraţilor Coen, pe care i-a denumit "adevăraţi maeştri".



"Dacă am noroc, voi fi asociat cu The Dude pentru tot restul vieţii mele. Mă simt foarte onorat că am făcut parte din acel film", a declarat Jeff Bridges.



"Suntem în viaţă. Putem cu adevărat să facem lucruri care să conteze. Putem să întoarcem această navă în direcţia spre care vrem să ne îndreptăm. Către iubire. Să creăm o planetă sănătoasă pentru noi toţi", a adăugat starul american.



Pentru prima dată în istoria galelor Golden Globes, organizatorii au atribuit în acest an şi un premiu onorific unei personalităţi din industria de televiziune. Acest trofeu, denumit Carol Burnett, a revenit actriţei americane omonime.



În discursul ei de acceptare a acestui premiu, Carol Burnett, o legendă a comediei americane, a declarat: "Ni s-a oferit un dar: o pânză pe care noi trebuie să o pictăm cu talentul nostru - una care poate să-i facă pe oameni să râdă sau să plângă sau poate ambele".



Cea de-a 76-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur a avut loc duminică seară la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Prezentatorii principali ai evenimentului, difuzat în direct de postul de televiziune american NBC, au fost actorii Sandra Oh şi Andy Samberg.



Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.