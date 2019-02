IUMOR SEZONUL 6 ONLINE. Apariție-surpriză în show-ul IUMOR

IUMOR SEZONUL 6 ONLINE Obișnuit cu scena ”iUmor” din ipostaza de invitat special, Dan Badea s-a alăturat în cel de-al șaselea sezon al emisiunii, difuzat în curând, la Antena 1, în calitate de co-prezentator, alături de Șerban Copoț.

Chiar dacă se cunosc de foarte mult timp, Dan Badea și Șerban Copoț nu au mai lucrat împreună, însă au devenit o echipă în doar câteva minute! "Dan a fost o surpriză plăcută, mă așteptam să ne ia ceva timp până să ne obișnuim împreună, dar a durat fix cinci minute! Aici trebuie să fii spontan pentru că sunt personaje cu totul și cu totul diferite și trebuie să te adaptezi fiecărei situații, fiecărui om. Imaginația oamenilor este atât de vastă, încât chiar nu știi la ce să te aștepți", mărturisește Șerban Copoț.

Obișnuit cu scena "iUmor" în calitate de invitat, Dan Badea recunoaște că, în noua ipostază, fiecare zi este pentru el o surpriză. "E muncă, nu e chiar așa ușor! În schimb, dacă la televizor se vede doar distracția, înseamnă că echipa, care este foarte specială, își face foarte bine treaba. Am descoperit cu mare plăcere că eu și Șerban suntem pe aceeași frecvență și îmi place că în fiecare zi avem parte de surprize", a spus Dan Badea, care are parte de susținere din partea colegului său și într-un alt domeniu în care este începător: meseria de tătic! Iar cum Șerban Copoț este foarte implicat în creșterea celor doi fii ai săi, acesta are multe experiențe de împărtășit. "Mi-a povestit deja o mulțime de lucruri legate de parenting, cărucioare, formula de lapte. Mi-am luat concediu parental, în prima lună vreau să stau acasă să mă bucur de tot ceea ce se întâmplă, iar atunci probabil o să îl sun non-stop", spune Dan Badea.

Iar pentru ca totul să meargă bine în perioada următoare nașterii, Șerban e de părere că implicarea proaspătului tătic este esențială. "Am doi copii, normal că știu să fac de toate, doar soția mea nu e singură! E vorba de confortul ei psihic, trebuie să știe că sunt alături de ea. Mi se pare o atitudine normală, poți fi bărbat în continuare făcând și asta, nu mă simt emasculat pentru că îmi ajut soția să ne creștem copiii. Cel mai important este să fie armonie acasă", a mai spus Șerban.

Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al șaselea sezon "iUmor", difuzat în curând, la Antena 1, căutarea celor mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Concurenții care primesc minimum două "Thumbs up" vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor", creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finală!

Cei cinci câștigători de până acum au fost Vlad Grigorescu (sezonul I), Maria Popovici (sezonul al II-lea), Doina Teodoru (sezonul al III-lea), Ana Maria Calița (sezonul al IV-lea) și Andrei Cojocaru (sezonul al V-lea).