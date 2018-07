Radio Europa Liberă își reia serviciile în limba română din decembrie

Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL) şi-a anunţat intenţia de a relua serviciile de ştiri în România şi Bulgaria în acest an, în încercarea de a consolida peisajul mediatic în aceste două ţări, potrivit unui comunicat difuzat online miercuri.



În ambele cazuri, aceasta marchează nu numai o extindere, dar şi o revenire pentru RFE/RL, în timp ce compania a acoperit anterior ţările din Europa de Est, inclusiv Bulgaria şi România, înainte de aderarea lor la Uniunea Europeană şi NATO. Serviciul pentru Bulgaria a încetat în 2004 şi cel către România în 2008.



"Sperăm în special că acoperirea noastră, realizată de jurnalişti locali, va contribui la creşterea presei libere, va promova valorile şi instituţiile democratice şi va oferi informaţii pentru discuţii în ambele ţări cu privire la locul lor în NATO, UE şi alte organizaţii occidentale. Aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu mass-media independente locale şi cu societatea civilă", a declarat preşedintele RFE/RL Thomas Kent, citat în comunicat.



Oficiali guvernamentali, reprezentanţi ai societăţii civile şi jurnalişti din ambele ţări şi-au exprimat îngrijorarea că dezinformarea, corupţia şi diviziunea socială subminează acolo sistemele politice.



Începând din decembrie 2018, RFE/RL va oferi rapoarte şi analize multimedia în limbile bulgară şi română şi va colabora cu media locale pentru a amplifica proiectele existente ce promovează răspunderea publică şi dezvăluie aşa-numitele "fake news".



RFE/RL este deja profund angajat faţă de regiunea Balcanilor, cu birouri în Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Macedonia, Muntenegru şi Serbia. De asemenea, postul de radio are un serviciu apreciat în limba română pentru Republica Moldova, se aminteşte în comunicat.



RFE/RL se bazează pe reţelele sale de reporteri locali pentru a furniza ştiri şi informaţii corecte către 26 milioane de persoane în 25 de limbi şi 20 de ţări unde libertatea mass-media este restricţionată sau unde o presă profesională nu s-a dezvoltat pe deplin. Videoclipurile sale au fost vizionate de peste 1,5 miliarde de ori pe Facebook şi pe YouTube în 2017. RFE/RL este o companie media independentă editorial, finanţată de un grant acordat de Congresul SUA prin intermediul Broadcasting Board of Governors (Consiliul de radiodifuziune al guvernatorilor).