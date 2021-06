Medicul care l-a testat pe Eriksen între 2013 și 2019, primele declarații despre starea fotbalistului: ”E ceva ce nu am văzut?”

„M-am gândit «Doamne, e ceva ce nu am văzut?». Dar m-am uitat din nou la toate rezultatele și totul arată perfect. Din ziua în care a fost transferat, a fost treaba mea să-l testez în fiecare an.

Testele lui până în 2019 au fost perfect normale, fără nimic care arate că are probleme medicale. Pot să garantez asta, pentru că eu am făcut testele”, a spus Sanjay Sharm pentru The Mail, potrivit gsp.ro.

Christian Eriksen (29 de ani) s-a prăbușit pe gazon în minutul 43 al meciului Danemarca - Finlanda, de la Euro 2020.

Jucătorul s-a grăbit să primească mingea și a căzut la pământ, în timp ce balonul l-a atins în zona genunchiului. A fost resuscitat pe gazon și dus cu ambulanța la spital, unde a fost stabilizat.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal