Cum își vând medicii de familie pacienții. Bolnavii se cumpără pur și simplu de pe internet

De exemplu, pentru a fi medic de familie, acesta trebuie să aibă pacienți. Pacienți pe care ori îi strânge din poartă în poartă, ori îi cumpără de pe internet. Mai exact de pe site-urile Caselor de Asigurări care sunt pline de astfel de anunțuri. Zeci de liste cu mii de pacienți.

Să nu credem însă că totul se desfășoară fără probleme. Pentru că apar mari dispute chiar între medicii de familie.

Tranzacțiile cu pacienți sunt însă permise de lege. Medicii care ating vârsta de pensionare sau care nu își mai doresc să profeseze își vând pur și simplu afacerile cu tot cu oamenii pe care i-au avut în grijă.

Părerile sunt totuși împărțite.

Astfel de păreri sunt întâlnite rar. Motiv pentru care deseori pacienții se trezesc că li s-a schimbat brusc medicul de familie, fără ca măcar să fie anunțați. Bineînțeles că asta nu ar fi o sarcină ușoară. Pentru a-și anunța toți pacienții, un medic ar trebui să ia la rând sute sau mii de oameni pe care poate nu i-a văzut niciodată.

O altă anomalie a sistemului este programul medicilor. Potrivit contractului anual semnat, medicii de familie ar trebui să lucreze cel puțin 35 de ore pe săptămână. Aceștia sunt cumva nevoiți să se limiteze la ”cel puțin” și asta deoarece, dacă și-ar dori să lucreze mai mult, s-ar lovi de o altă problemă. Nu primesc bani decât pentru primii 20 de pacienți care le trec zilnic pragul.

Și lucrurile nu se opresc aici. Sunt mulți medici de familie care ”încalcă legea” fără să își dorească acest lucru, încercând să ajute. Și asta deoarece medicii de familie nu pot lucra în weekend, nici măcar atunci când cineva moare.

"Și eu sunt un om viu care trebuie să plătească care trebuie să-și cumpere și mâine halat, o bluză pe el. Pentru că am și eu copii acasă, pentru că și eu am chirie, am telefon de plătit, am tot felul de lucruri ale mele personale", a declarat Eva Cristescu, medic de familie.