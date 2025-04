Mesajul părintelui Gabriel Cazacu, în Vinerea Mare: „Astăzi trebuie să terminăm cu această alergătură. Veți fi mai liberi”

Această sărbătoare trebuie trăită cu sufletul, alături de cei dragi, în rugăciune și milostenie, nu comercial, cu excese de mâncare și băutură, atrage atenția părintele. Foto: captură Antena 3 CNN

Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București, a vorbit, în Vinerea Mare, la Antena 3 CNN, despre semnificația sărbătorii Învierii Domnului. Acesta a explicat că sărbătoarea este una a recunoștinței față de jertfirea lui Iisus Hristos pentru oameni. Preotul i-a îndemnat pe creștini să nu trăiască comercial această sărbătoare, cu mâncare și băutură în exces, ci să se concentreze cu adevărat să-și găsească pacea și tihna sufletească.

Suntem în Vinerea Mare, ziua în care Îisus Hristos a fost răstignit pe cruce pentru fapte închipuite, după îndelungi suferințe pe Drumul Crucii, iar el a murit ca oamenii să fie iertați de păcatul strămoșesc și să poată intra, din nou, în Rai. E o zi în care ar trebui să căutăm pacea sufletească, a spus preotul Gabriel Cazacu

„Peste puțină vreme începe slujba de prohodire a Domnului. Peste puține momente ar fi trebuit să înțelegem și încă nu este prea târziu să lăsăm toată grija cea lumească deoparte. În această săptămână a sfintelor pătimiri Biserică recomandă să găsim acea pace, acea pace pe care o căutăm tot anul, acea pace pe care doar puțini dintre noi o găsesc. Îi îndemnăm pe cei care ne ascultă acum să caute adânc în inimile dumnealor că acea pace există, au primit-o la botez odată cu harul Duhului Sfânt. Din păcate, omul modern aleargă după foarte multe provocări, după foarte multe himere. Biserica ne recomandă ca în această noapte sfântă în care ne pregătim, să cântăm slujba de înmormântare a Domnului nostru Isus Cristos.

Azi venim la biserică cu flori, ca la un om pe care îl îngropăm. Peste puțină vreme, cel pe care îl îngropăm astăzi va Învia, pentru că-și îndeplinește această misiune. Hristos Domnul a fost vândut, a fost judecat, a fost condamnat la moarte și oamenii l-au ucis prin moarte, pe cruce, prin răstignire, pentru că n-a greșit cu nimic, iar El a suportat toate aceste patimi, spunând Doamne, iartă-le lor că nu știu ce fac. Cred că a venit vremea să știm ce să facem, dragii mei, și astăzi trebuie să ne rugăm. Astăzi trebuie să terminăm cu această alergătură după toate cele cu care ne încărcăm de sărbători și care ne dau falsa impresie că sărbătoarea este fericită. Sărbătoarea este cu adevărat fericită atunci când omul găsește în inima lui această tihnă, când nu mai aleargă, când este mulțumit cu ce are”, a spus preotul.

Preotul Gabriel Cazacu: „Să iertăm, să iubim, să ajutăm”

De Paște ar trebui mai mult ca niciodată ca creștinii să respecte regula de aur a creștinătății: „iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Această sărbătoare trebuie trăită cu sufletul, alături de cei dragi, în rugăciune și milostenie, nu comercial, cu excese de mâncare și băutură, atrage atenția părintele.

„Pentru că, slavă Domnului, avem România e o țară binecuvântată și avem de toate și în care găsim această tihnă pentru puțină vreme. Din păcate, ar trebui ca noi să ne concentrăm alături de cei dragi, să iertăm, să iubim, să ajutăm, să pregătim un pic de milostenie pentru cei care nu sunt așa de bine cuvântați cum suntem noi. Să venim la Biserică și să înțelegem aici sensul acestei urări și acestui mesaj extraordinar. Peste puțină vreme vom cânta Hristos a Înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Este ceva extraordinar. Este minune, una pe care o așteptăm un an de zile. Haideți să ne concentrăm cu adevărat, să nu trăim comercial această sărbătoare. Să ne dezrobim de mâncare, de băutură, de internet, de toate celelalte adicții care ne separă de Hristos, care ne separă din păcate, de oamenii dragi din viața noastră și să găsim această tihnă și pace sufletească.

Mântuitorul spune pace tuturor, pace tuturor, dragii mei așadar, cei care ne ascultați acum nu mai alergați, ați ostenit, ați obosit. În afara bisericii este multă zarvă, este multă gâlceavă. În afara cetății sunt multe forțe care atacă țara, Biserica și toată societatea. Mântuitorul ne spune Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Niciodată nu vom rătăci calea dacă îl urmăm pe Hristos, dacă suntem iubitori de adevăr, dacă am fost nedreptățiți și căutăm adevărul.

Venim la biserică și îl găsim în cuvintele Mântuitorului, postim, ne spovedim, ne împărtășim. Încă nu e prea târziu să postim și să ne spovedim. Să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și să păstrăm această bună-cuviință. Vedeți că și în aer cerul se spală acum, cerul și pământul se reînnoiesc. Firea înconjurătoare. E revoluția binelui, dragii mei, a frumosului. Bunul Dumnezeu ne iubește și ne iartă pe noi, copiii săi, chiar dacă nu suntem așa de buni cum ne-am propus, chiar dacă nu suntem așa performanți cum ne-am trecut în așteptările cu care am început noul an. Fiecare dintre noi ne promitem în fiecare an să fim cea mai bună variantă a noastră și de multe ori și de multe ori nu reușim și asta uneori vine cu o încărcătură suplimentară. E o presiune pe care o punem, inclusiv cea legată de masa de de sărbători.

Să avem de toate, să fie totul la timp, să fie totul gata să fie mai bine decât la vecinul, dacă se poate. Sunt lucruri care în fiecare zi pun presiune pe noi, pun presiune pe sufletul nostru și de foarte multe ori duc la dezamăgire, la supărare, la certuri în familie, la dezechilibre. Și totuși de fiecare dată suntem înapoi acolo. Dacă ascultăm predica de pe Munte, acolo sunt fericirile și Mântuitorul le spune ucenicilor care sunt adevăratele fericiri în această lume: fericiți făcătorii de pace, fericiți cei săraci cu duhul, fericiți cei flămânzi, fericiți cei însetați de dreptate și toate celelalte. Alegeți-vă, vă rog, cei care ne ascultați, o modalitate din cele nouă și veți fi fericiți”, a spus părintele.

Suferința reală e în Ucraina

Preotul Gabriel Cazacu a mai spus că trebuie să ne iertăm pe noi în primul rând, ca să putem găsi pacea sufletească.

„Aceasta este calea, în rest este concurență. Bineînțeles că de mici am crescut și ne place tuturor să fim pe locul întâi. Haideți să fim pe locul doi, de această Înviere putem fi și pe locul trei. Putem să ne iertăm. Așadar, acceptați această provocare. Nu fiți pe locul întâi de această Înviere. Veniți la biserică, osteniți-vă cu folos și păstrați această tihnă, această pace interioară cât mai mult timp posibil. Veți fi mai liberi, veți fi mai fericiți, veți fi pe podium, nu veți fi pe locul întâi. Bucurați-vă pentru aproape de dumneavoastră, care s-au ostenit de a fi pe locul întâi.

Suntem foarte divizați și cumva eu întotdeauna spun că aici în casa Domnului și aici cu voia Domnului vom găsi echilibrul. Mântuitorul ne spune bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Depinde de noi. Ce așteptări avem, depinde de noi. Ce căutăm? Căutăm tensiune. Căutăm să avem mereu dreptate, căutăm să fim numărul unu. Cum spuneam mai devreme, acceptați că această zarvă, acest zgomot nesfârșit al marilor orașe se reverberează până la marginile țării, până la graniță și la granița României. Descoperim în partea de est un război care a depășit peste 1.200 de zile mi se pare în acest moment. Eu lucrez cu refugiați de război, sunt asistent social, știu ce înseamnă cu adevărat. Din poveștile acestor 5000 de familii pe care îi asistăm la ONG-ul nostru, știu ce înseamnă cu adevărat suferința, durerea, dramele din acest război sunt extraordinare.

Acolo este suferință reală. În România să mulțumim Bunului Dumnezeu. Avem pace, avem securitate, avem o atmosferă minunată. Dragii mei, avem de toate. Avem această bunăstare pe care trebuie să o recunoaștem. Există în toate zonele țării. Din cel mai îndepărtat cătun până în capitala țării se simte un vânt binecuvântat al schimbării. Să-i mulțumim Bunului Dumnezeu cu recunoștință. Aceasta trebuie să facem și dacă omul este recunoscător și fericit, cu ce are. Aceasta este fericirea adevărată. Pot să fiu nefericit privind tot timpul în ograda vecinului și spunând vreau și eu mai mult, vreau și eu un pic mai mare, cu mare. Belgia, cum sunt toate celelalte țări, este extraordinar. Putem să muncim mai mult, dar pierdem relația cu cei dragi, relația cu familia, cu copilul, cu cei pe care iubim. Haideți să statornicim de această sărbătoare acest bine și frumos.

Să nu uităm de mormintele strămoșilor pe care trebuie să mergem, să-i îngrijim, să iubim, să aprindem o lumânare la căpâtiul lor. Venim acasă și sunt mulți români care acum vin acasă. Granițele, iată, sunt deschise, venim mai ușor acasă, toate sunt într-o schimbare extraordinară. E o notă pozitivă, dragii mei, trebuie doar să deschidem cu adevărat ochii minții și să mulțumim Bunului Dumnezeu. Cuvântul acestei Învieri este recunoștință. Vă propun această temă recunoștință și recunoștința reconciliază cu duhul păcii de la Bunul Dumnezeu toate păturile sociale din România și duhul păcii va lumina și lumina aceasta. Lumina Sfântă care vine și în acest an de lerusalim va lumina cu adevărat conștiințele și toată firea se va sfinți”, a mai spus preotul.

Preotul Gabriel Cazacu: „Românii sunt iubitori, sunt răbdători, sunt înțelepți”

Părintele a mai spus la Antena 3 CNN că românii sunt „harnici, iubitori, răbdători și înțelepți”, iar România se schimbă cu adevărat.

„Este Vineri seară, Vinerea patimilor. Ne pregătim de Învierea Domnului. Aș vrea să îi felicit pentru că românii sunt harnici, românii sunt iubitori, românii sunt răbdători, românii sunt înțelepți, românii au această calitate de a sfinți omul, sfințește locul, spune românul. România este grădina Maicii Domnului pe care noi toți, cu multă osteneală, ne îngrijim de ea și o înfrumusețăm, fiecare în domeniul nostru de activitate. Poate nu suntem cei mai buni, poate nu suntem cei mai harnici, dar România se schimbă cu adevărat.

Am un mesaj de mulțumire pentru tineri, pentru cei care acum vin pentru prima dată la înviere alături de bunici, alături de părinți lor, alături de toți cei dragi. Vă rog să închideți mijloacele moderne de comunicare și să vorbiți cu cei dragi. Vă rog să-i îmbrățișați. Vă rog să cunoașteți cu adevărat valoarea, potențialul, acest patrimoniu extraordinar pe care le avem cinstindu-ne bunicii, bunicile și pe toți cei dragi din viața noastră. În România, acum miroase cozonac, miroase a pască, miroase a binecuvântare, miroase a sărbătoare. Un mare praznic, cel mai mare praznic al creștinătății se apropie, iar noi trebuie să ne curățăm nu doar haina trupului, ci cea a sufletului. Să ne spovedim, să ne împărtășim, să iertăm, să binecuvântăm, să-i vizităm pe cei nevoiași.

Urmează trei zile de mare sărbătoare, să nu fie doar o sărbătoare care să alimenteze camerele UPU ale spitalelor, să mâncăm cu moderație, să iubim mai mult, să facem inima mai mare și stomacul mai mic”, a mai spus preotul la Antena 3 CNN.