„Metoda Georgescu” prin care partidul-surpriză condus de aliatul lui George Simion poate intra în Parlamentul de la Chișinău

Geogre Simion și Vasile Costiuc, după ce au semnat un protocol de colaborare. Foto: Facebook

Una din marile suprize care se prefigurează după votul de duminică de la alegerile parlamentare din Republica Moldova este clasarea, peste pragul electoral de 5%, a Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, un aliat și apropiat al președintelui AUR, George Simion. Costiuc a înregistrat o creștere bruscă pe rețeaua TikTok înainte de alegeri.

La ora publicării acestui material, PPDA era cotat cu 6,42% din voturile alegătorilor moldoveni.

În urmă cu o lună, un raport Expert Forum semnala creșterea spectaculoasă pe TikTok a vizualizărilor candidatului Vasile Costiuc, liderul PPDA, susținut de George Simion la alegerile europarlamentare de la Chișinău.

Creșterea bruscă înregistrată de Costiuc pe TikTok s-a bazat, conform raportului, pe o rețea de conturi care amplifică artificial conținutul, fenomen cunoscut drept „metoda Georgescu”.

Raportul a arătat că Vasile Costiuc a avut „o creștere de 300% în ultimele şapte zile față de săptămâna precedentă” (la data de 29 august 2025 - n.r.). În această perioadă, videoclipurile care îl promovau pe Costiuc au strâns „peste 1 milion de vizualizări”.

„E foarte ușor să ne treacă pe sub radar conturi teoretic irelevante, dar care, conform criteriilor TikTok care ne sunt în continuare necunoscute, pot exploda algoritmic cu milioane de vizualizări cuantificate și ele după o rețetă proprie, complet aleatoriu”, se arăta în analiza Expert Forum, publicată pe platforma fact-hub.eu.

Experții au identificat 17 conturi principale care au creat 417 videoclipuri în doar o săptămână. Acestea se repostau între ele și transmiteau exclusiv mesaje politice critice la adresa actualei guvernări de la Chișinău.

Al doilea strat al rețelei era format din aproape 1.000 de conturi de tip bot, care nu produc conținut propriu, dar amplifică artificial mesajele. „Aceste conturi nu produc conținut propriu, ci există majoritar doar pentru a crea iluzia unei popularități organice”, explică raportul.

Costiuc și Simion au semnat un protocol de colaborare, la București, la finalul lunii septembrie 2024.

Șeful poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu declara anul trecut, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, că există legături între liderul AUR George Simion și politicieni pro-ruși de la Chișinău. Cernăuțeanu a vorbit, fără să îl numească, despre Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”.

„Noi vedem în ultima perioadă aliații AUR-ului, cei care sunt aici (n.red. în Republica Moldova), chiar și de curând care au aderat lui Simion la București, sunt cei mai mari apărători ai lui Șor. Chiar de curând a apărut un interviu live cu unul dintre ei. Ei îi apără pe cei care sunt parte a investigațiilor făcute de noi, anume cei din organizațiile criminale ale lui Șor. E „avocatul” din mediul online al acestora. Atât timp cât tu ai promovat valorile europene și acum susții că ești împotriva referendumului, se vede că nu joci un rol nici pro-România, nici pro-UE, deci este o chestie vădită (pro-Rusia)”, a delcarat Cernăuțeanu.