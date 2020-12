Mihai de la 3 Sud-Est a fost externat. Prima declarație despre iadul prin care a trecut

Acesta a postat un mesaj pe contul său de socializare:

"Salutare oameni buni! De azi sunt acasă,iar starea mea de sanatate este tot mai buna de la o zi la alta. Dupa aproape 3 saptamâni si ceva foarte grele, cu mult stres si emotii la terapie intensiva,pot sa zic ca am învins.

A venit timpul sa multumesc si eu personal medicilor care mi-au salvat viata . Am avut alaturi nu doar doctori ci si ingeri pazitori:

Dr. Ion Alexie, prietenul nostru medic specialist infectionist in Las Vegas, care mi-a furnizat protocolul de tratament folosit in spitalul din Vegas. Multumesc foarte mult prietenului nostru, medic primar ATI Ciprian Barbulescu care a fost foarte implicat si atent in tratarea mea si personalului medical al Spitalului Municipal Mangalia.

Multumesc de asemenea medicilor si cadrelor medicale de la Spitalul Municipal Medgidia, in special Dr. Ionut Vasilescu pentru aportul foarte important in salvarea vietii mele. Mai vreau sa multumesc, bineinteles vouă fanilor si prietenilor 3Sud Est care m-ați asaltat cu mesajele voastre de suflet si v-ati rugat pentru binele meu.

La final,dar nu in ultimul rând ,vreau sa multumesc familiei mele, care a fost cea mai incercata.

Acest mesaj as fi vrut sa fie unul in care sa anunț o lansare de piesa sau poate ceva mai optimist,cum v-am obisnuit de fiecare dată,dar viața e asa de încurcată uneori si nu stim ce ne asteaptă.

Aveti grija de voi si puneti sănătatea pe primul loc!!!, a transmis artistul pe pagina sa de socializare", a scris Mihai Budeanu, pe Facebook.

sursa: Facebook/ Mihai Budeanu