Mihai Tudose: "Ministrul Energiei trebuie să plece acasă - cred că ar fi cazul să încercăm și cu altcineva"

"Sunt un pic decepționat de aceste prestări succesive contondente între și eu sunt convins că domnul ministru face tot ce poate. Din păcate, cam atâta poate. Și, cu declarațiile de azi, cred că e suficient. Cred că ar fi cazul să încercăm și cu altcineva.

Ar trebui să recunoască singur chestia asta. Nu se poate - îndeamnă cetățenii la neplată. Azi, din nou, spune un lucru pe care nu îl înțeleg: cetățenii să reclame. Nu! Până să ajungă cetățenii să reclame, el trebuia de ieri, când a constatat că sunt niște facturi emise împotriva legii, să ia niște măsuri, nu să facă el reclamații la ANPC. Trebuia să anunțe că în urma sesizărilor primite până acum, următoarele societăți nu mai au licență", a spus Mihai Tudose, în emisiunea "Decisiv", de la Antena 3.

Ministrul Energiei, deranjat de întrebările despre neplata facturilor la utilități: "Eu am reclamat furnizorul și n-am plătit. Nu spun că ce am făcut trebuie să facă toți"

Ministrul Energie, Virgil Popescu, vizibil deranjat de reacții stârnite după declarațiile sale de marți, a venit cu precizări, miercuri, despre sfatul pe care l-a dat consumatorilor taxați dublu la utilități, de a nu plăti facturile dacă acestea nu au fost emise corespunzător.

"Cei care au întocmit facturi eronate, toți furnizorii, vor trebuie, obligați și cu amendă, să le storneze, să nu perceapă penalități și le vor și face corespunzător", a subliniat Virgil Popescu.

"Penalitățile se pun la 30 de zile după neplată. Abia le-au emis."

"Am spus ce aș face eu dacă m-aș găși în situație de acest gen, si m-am găsit. Prima dată am reclamat furnizorul, nu s-a întâmplat nimic. Am reclamat la ANRE, după reclamație s-a rezolvat situația. A două oară la fel.

Vă spun ce fac eu. Nu recomand nimănui, nu pot să spun nimănui ce să facă. Va spun doar ce fac eu, pentru că eu cred că am avut dreptate.

Departe de mine gândul de a spune cuiva ce să facă, sau să nu plătească sau să plătească o factură. Nu spun că ceea ce am făcut eu trebuie să facă toți."

"Pe toată perioada asta de aplicare a legii nu vor fi debranșări, nu numai pentru consumatorii vulnerabili care sunt protejați ci și pentru restul consumatorilor, lucrurile sunt simple”, a mai spus ministrul. "Sper să nu fi greșit (n.red. furnizorii) într-un mod intenționat”, a mai completat acesta.

„Astăzi, în ședința de guvern, a venit și președintele autorității de reglementare și ne-a spus procedurile. Oamenii trebuie să știe că ANRE are un call center foarte mare care poate răspunde la foarte multe solicitări. Ne-a comunicat că a intrat într-un control la furnizori. Procedura există pentru fiecare și ne-a spus-o:

Reclamație la furnizor, acesta are posibilitatea să returneze banii în 5 zile dacă suma este peste 100 de lei.

Dacă este sub 100 de lei se scade din factura următoare.

Dacă furnizorul nu face acest lucru, reclamația se duce la ANRE și rezolvă ANRE.

Există proceduri, există acel call center”, a declarat ministrul Energiei.

Pentru problemele legate de facturi, consumatorii pot apela call-centerul ANRE la numărul 0374554265 (telefon cu tarif normal în reţeaua Orange, apelabil din toate reţelele) şi la numărul 0219782 (telefon cu tarif normal în reţeaua Telekom, apelabil din toate reţelele).

