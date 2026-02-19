Minerii vin la București și vor protesta patru ore în fața Guvernului. Ei reclamă probleme grave la Complexul Energetic Oltenia

Minerii vin la București și vor protesta patru ore în fața Guvernului. Sursă: captură video Antena 3 CNN

Minerii și angajații din energie protestează joi, între orele 13:00 și 17:00, în fața Guvernului, nemulțumiți de problemele majore din sectorul energetic. Principala nemulțumire vizează încălcarea contractelor de muncă la Complexul Energetic Oltenia.

Oamenii spun că le sunt încălcate drepturile și acuză probleme grave la Complexul Energetic Oltenia, unde nu ar fi fost acordate voucherele de vacanță și tichetele de masă.

Sindicatele semnalează și lipsa protecției sociale pentru aproximativ 2.000 de salariați angajați pe perioadă determinată.

Sindicatele cer soluții clare pentru locurile de muncă, pensii și pentru viitorul minelor Lupeni și Lonea, avertizând că închiderea capacităților pe cărbune fără alternative funcționale ar putea duce la scumpirea energiei.

Sindicaliștii atrag atenția asupra dezechilibrelor din piața energiei, care ar duce la creșterea accentuată a prețurilor la electricitate. Aceștia susțin că închiderea capacităților pe cărbune trebuie făcută doar după punerea în funcțiune a noilor grupuri pe gaz de la Turceni, Ișalnița și Paroșeni, precum și a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.



La miting vor participa salariați de la C.E. Oltenia, de la Cernavodă, de la Hidroserv, Hidroelectrica, dar si de la Compania Națională a Uraniului şi Complexul Energetic Valea Jiului.