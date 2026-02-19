„Suntem din ce în ce mai puțini, am rămas și fără acel drept istoric”. 500 de mineri sunt așteptați la protestul din Piața Victoriei

Reprezentantul minerilor, Dumitru Pârvulescu, a declarat la Antena 3 CNN că aproximativ 500 de mineri sunt așteptați să participe la protestul din Piața Victoriei, aceștia urmând să ajungă la București atât cu autocarele, cât și cu mașinile personale, pentru a-și revendica drepturile legate de alimentația de protecție și biletele de tratament.

Potrivit acestuia, protestul vizează recuperarea unor drepturi considerate istorice de către angajații din sectorul minier și energetic, drepturi care, în timp, au fost transformate în tichete de masă și vouchere.

„Eu sper, în ultimul ceas, ca guvernanții să înțeleagă că noi nu cerem ceva în plus. Noi dintotdeauna am avut alimentație de protecție și bilete de tratament, care ulterior s-au transformat în tichete de masă și acele vouchere”, a declarat Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie.

Liderul minerilor a precizat că protestatarii se așteaptă la discuții cu premierul, el mai susține ccă situația concretă din sector nu este pe deplin cunoscută la nivel guvernamental.

„Ne așteptăm, pentru că este posibil ca domnul premier să nu știe situația concretă din aceste activități, pentru că sunt activități extraordinar de grele pe care statul român și-a asumat să le închidă, dar schimbând, în timp, protecția pe care o aveam”, a spus acesta, atrăgând atenția asupra impactului asupra angajaților din Oltenia și Valea Jiului.

Pârvulescu a subliniat că întârzierea acordării drepturilor a generat nemulțumiri în rândul minerilor și energeticienilor, în condițiile în care acestea nu au fost acordate la începutul anului.

„A trecut luna ianuarie și minerii și energeticienii nu și-au luat aceste drepturi și nu e normal, pentru că ați văzut ce condiții au fost în ianuarie și februarie. Ni s-a spus să stăm pe baricade, din ce în ce mai puțini suntem. Și, drept urmare, am rămas și fără acel drept care e istoric, care datează de la greva minerilor din 1977”, a declarat el.

De asemenea, reprezentantul minerilor a criticat întârzierea soluționării problemelor semnalate anual, afirmând că acestea sunt amânate constant.

„Problemele sunt semnalate an de an și se rezolvă undeva în decembrie, iar acum suntem deja aproape de martie”, a mai spus Dumitru Pârvulescu, înaintea protestului programat la ora 13:00 în Piața Victoriei.