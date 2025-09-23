Ministerul Energiei a cerut 350 de milioane de lei de la Guvern pentru căldura craiovenilor și aburul uzinei Ford

Electrocentrale Craiova este controlată de Ministerul Energiei, cu o participație de peste 77%. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Energiei a solicitat 350 de milioane de lei de la Guvern pentru ca locuitorii din Craiova care sunt racordaţi la sistemul centralizat de încălzire să nu rămână în frig în iarna, ce se anunţă a fi una foarte grea. O parte din bani sunt destinaţi pentru continuarea furnizării de abur tehnologic către platforma industrială Ford Otosan din capitala Olteniei, a relatat publicaţia Profit.

Potrivit sursei citate, într-un document s-a precizat că instituția vrea 350 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, ca suplimentare de buget, la rubrica "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat". Iar destinația banilor ceruți este reprezentată de "finanțarea activității Societății Electrocentrale Craiova SA in vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu agent termic a Municipiului Craiova".

Compania este controlată de Ministerul Energiei, cu o participaţie de peste 77%, iar principalul acţionar minoritar este Fondul Proprietatea (21,56%). Electrocentrale Craiova operează o termocentrală pe bază de lignit cu adaos de gaze naturale, cu putere termică instalată de peste 1.000 MW şi electrică de 300 MW, fiind activă şi pe piaţa de echilibrare a sistemului energetic naţional.

Electrocentrale Craiova asigură încălzirea şi apa caldă menajeră pentru aproape 40.000 de apartamente (ceea ce înseamnă circa 150.000 de locuitori), dar şi pentru instituţii publice, şcoli, spitale, unităţi militare inclusiv cu personal NATO, agenţi economici, precum şi pentru Ford Otosan România SRL (abur tehnologic şi încălzire).

"Această suplimentare va permite continuarea activităţii Societăţii Electrocentrale Craiova SA şi pregătirea acesteia pentru sezonul rece. Prin suplimentarea bugetului Ministerului Energiei pe anul 2025 cu suma solicitată se poate evita riscul blocării activităţii Societăţii Electrocentrale Craiova SA, având drept consecinţă directă, imposibilitatea asigurării alimentării cu energie termică a Municipiului Craiova, respectiv a producătorului Ford Otosan", s-a mai menţionat în documentul citat.

Ministerul Energiei a mai amintit că, în cursul anuluitrecut, cu acordul Guvernului, banca de stat Exim Banca Românească, fosta EximBank, a acordat Electrocentrale Craiova, în numele şi contul statului, un credit de 350 milioane lei pe 12 luni, scadent la 30 septembrie 2025, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de 990.000 certificate CO2 de la societatea-"soră" Complexul Energetic Oltenia. Creditul Exim a fost garantat cu ipotecă de rang 1 asupra tuturor bunurilor imobile, precum şi a unor bunuri mobile din patrimoniu.