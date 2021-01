Un ministru din cabinetul Trump și-a dat demisia după violențele de la Capitoliu: "Aceste demisii nu înseamnă nimic. Șobolani care părăsesc nava care se scufundă"

"Țara noastră a trăit un eveniment traumatic, complet evitabil (...) care m-a tulburat atât de mult încât nu pot să îl ignor”, a declarat Elaine Chao, primul membru al cabinetului lui Donald Trump care și-a anunțat demisia de la violențele de miercuri.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t