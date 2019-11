Ministrul de Interne, Marcel Vela, în cazul ursului rănit în Harghita: "Am constatat că nu sunt respectate proceduri și trebuie să verific cauza și tot ce a dus la această situație"

Foto: Agerpres

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a făcut declarații în privința măsurilor luate în privința celor care au acționat în cazul ursului rănit sâmbătă seara în județul Harghita.

"Domnul prefect a greșit în momentul în care a tratat funcția sa de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență ca pe o funcție cu rol decorativ. Sâmbătă a luat act de eveniment și a fost suficient, în interpretara sa, fără să finalizeze, fără să se intereseze, fără să ia măsuri, fără să se implice, astfel încât să nu existe o asemenea situație neplăcută".

Marcel Vela s-a arătat revoltat de felul în care s-a acționat în acest caz și a spus că nu au fost respectate anumite proceduri.

"Am constatat că nu sunt respectate proceduri și în acest sens trebuie să verific cauza și tot ce a dus la această situație. De ce nu s-au găsit, de-a lungul timpului, de alți miniștri și alți comandați și conducători de instituții soluții operative pentru a preîntâmpina asemenea situații neplăcute și chiar dramatice. În situația în care nu aveau temei legal, de ce n-au propus modificări legislative ca să nu se mai repete drame de acest fel? Sau dacă există, ele să fie tratate cu seriozitate pe o procedură și pe o intervenție foarte riguroasă. Dacă există temei legal și ei n-au făcut, atunci vor fi analizați și probabil sancționați".

În privința celor de la Jandarmerie, ministrul de Interne a spus că au armament, dar nu au tranchilizante și nici specialiști care ar putea tranchiliza un animal.

"Am aflat, spre stupoarea mea, că cei de la Jandarmerie au armament, dar nu au tranchilizante. În același timp, nu au proceduri pentru a autoriza medici sau specialiști care să știe cum să tranchilizeze un animal. După actul normativ din acest an, Jandarmeria are asemenea armament care poate fi folosit pentru a tranchiliza un animal, dar nu există specialiști și nici armamentul specific în dotare", a explicat ministrul de Interne.