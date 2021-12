Lucian Bode, prima reacţie în scandalul Şoşoacă-Goracci: "Sunt nemulţumit că cel care a agresat un poliţist este liber"

Scandalul în care a fost implicată senatoarea Diana Şoşoacă şi jurnalista Lucia Goracci ia amploare. Poliţiştii care au intervenit la aplanarea scandalului iscat în weekend în cabinetul de avocatură al senatoarei Diana Şoşoacă, sunt criticați la nivel internațional pentru modul în care au gestionat situaţia. Mai mult, aceste critici au ajuns şi la urechile șefului poliţiei din România care cere acum controale.

După ce imaginile au făcut şi înconjurul Italiei, nu doar al României, ministrul de externe italian a cerut explicații Guvernului român.

Executivul a precizat ulterior, într-un comunicat, că acest caz trebuie clarificat în regim de urgenţă.

O primă reacţie a avut-o şi ministrul Afacerilor de Interne, Lucian Bode, care s-a declarat nemulțumit de faptul că soţul senatoarei Diana Şoşoacă, acuzat că a agresat un poliţist este liber.

„Sunt foarte nemulțumit că un poliţist participant la această activitate a fost împins, i s-a pus mâna în gât şi i s-a tras de uniformă. Iar cel care a procedat s-a dedat la astfel de fapte de ultraj şi este în libertate. Şi eu sunt nemulțumit, în calitate de ministru al Afacerilor Interne de acest lucru. Dar avem două dosare penale în lucru.

Eu am încredere în instituțiile statului român, în colaborarea din România şi cele din Italia, care aşa cum am arătat şi în cazul crimei de la Iaşi, este una la un nivel foarte înalt. Personal am o colaborare forte bună cu doamna Luciana Lamorgese, ministru de Interne din Italia, şi am încredere că la finalul acestei anchete toţi cei vinovaţi vor plăti", a spus Ministrul de Interne Lucian Bode.

Diana Şoşoacă riscă sancţiuni dure după scandalul cu jurnaliştii italieni. Senatoarea ar putea fi suspendată şi ar putea rămăne fără salariu. Şi poliţiştii care au intervenit în timpul scandalului sunt criticaţi la nivel internaţional pentru modul în care au gestionat situaţia.

Între timp, de la pupitrul din plenul Senatului, Diana Şoşoacă a lansat noi acuzaţii grave la adresa jurnaliştilor italieni. L-a luat la ţintă inclusiv pe prim-ministrul Nicolae Ciucă, spunând că ar trebui să-şi dea demisia.

