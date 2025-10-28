Ministrul Educației vrea să crească plata cu ora pentru profesori: „Valoarea actuală nu e motivantă”

Ministrul Educației vrea să crească plata cu ora pentru profesori. Foto: Getty Images

Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat, marți, că vrea să majoreze plata cu ora pentru profesorii din învățământul preuniversitar și să deblocheze angajările din sistem, măsuri pe care speră să le includă în bugetul pentru anul viitor.

„Miza mea fundamentală, alături de plata cu ora în preuniversitar, este deblocarea posturilor, pe care aş vrea să o obţinem de la început de an, pentru că educaţia a implementat măsurile de reformă şi nu văd de ce să nu avem o libertate pentru angajări”, a declarat ministrul, la Digi24.

Daniel David a explicat că în vară au fost necesare măsuri fiscal-bugetare pentru a asigura plata salariilor și burselor, însă aceste decizii au dus la scăderea valorii plății cu ora, ceea ce a redus motivația cadrelor didactice.

„Evident că, dacă scade valoarea plăţii cu ora, şi motivaţia oamenilor este mai scăzută. Cu toate acestea, orele au fost preluate, iar şcoala funcţionează. Pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar şi pregătim bugetul pentru anul viitor, trebuie să vedem dacă valoarea plăţii cu ora poate fi majorată astfel încât să devină mai atractivă. Asta este opţiunea mea pe termen scurt”, a explicat ministrul.

David nu a precizat deocamdată nici suma exactă, nici data la care ar putea fi aplicată majorarea, dar spune că va propune măsura în momentul în care se lucrează la buget.

„Nu vă pot spune acum exact din ce lună și cum, dar este printre primele măsuri pe care aş dori să le prindem în bugetul pe anul viitor, pe care o să-l discutăm la finalul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie”, a mai spus el.

Ministrul a subliniat că salariile profesorilor trebuie raportate la norma completă de lucru de opt ore, nu doar la orele de predare, și că o creștere a veniturilor de bază ar ajuta implicit și la stabilizarea plății cu ora.

„Valoarea actuală nu este suficient de motivantă. De aceea, când ne vom stabiliza fiscal-bugetar, voi încerca să creștem această valoare. Ideea fundamentală este să creștem salariul, iar odată cu el se va regla și plata cu ora”, a explicat Daniel David.

El a adăugat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre intenția de majorare și că vor analiza concret posibilitățile bugetare la final de an.

În privința posturilor blocate, ministrul a subliniat că sistemul de educație și-a îndeplinit reformele și merită libertate în privința angajărilor: „Nu este corect să fim în aceeași logică cu alte sectoare care nu au făcut reforme. Educația și-a respectat angajamentele, iar acum trebuie să avem o mai mare libertate pentru angajări.”

David a precizat că în prezent nu există probleme majore cauzate de blocarea posturilor, dar că își dorește ca, din 2025, acest blocaj să fie eliminat complet.