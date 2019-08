Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu: Guvernul României a finanţat din bani europeni până astăzi 8.715 start-up-uri din ceea ce înseamnă componenta Diaspora Start-Up

Guvernul României a finanţat din bani europeni aproape 9.000 de noi afaceri, din ceea ce înseamnă componenta Diaspora Start-Up, a anunțat sâmbătă, la Antena 3, în emisiunea Income Magazine, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu.

"Persoanele fizice sunt interesate de finanţări pentru mici afaceri, start-up-uri şi să ştiţi că pe lângă Start-Up Nation, Guvernul României a finanţat din bani europeni până astăzi 8.715 start-up-uri din ceea ce înseamnă componenta Diaspora Start-Up. Ştiţi că şi pentru românii din afară ţării am avut oportunităţi şi România Start Up Plus. Am luat aceste firme şi le-am listat pe site-ul nostru, cu numele firmei, cu codul CAEN, cu judeţul în care s-au înfiinţat. Vreau să facem evenimente în ţară în care să le aducem împreună pentru ca românii să prindă încredere că banii aceştia europeni, 30.000-35.000 de euro cam atât a fost subvenţia pentru o afacere, chiar au dus la crearea unei afaceri care sperăm noi să fie viabilă şi noi ne dorim să îi sprijinim în continuare", a spus Roxana Mînzatu.