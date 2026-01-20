Ministrul francez pentru Afaceri Europene, despre acordul UE-Mercosur: „Trebuie să fim capabili și să ne protejăm”

Benjamin Haddad, ministrul delegat al Franței pentru Afaceri Europene şi Ana Iorga, prezentatoare Antena 3 CNN. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ministrul delegat al Franței pentru Afaceri Europene, Benjamin Haddad, a declarat într-un interviu oferit, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN, cum ar putea fi salvată agricultura românească, dar şi cea din alte state ale Uniunii Europene dacă acordul cu statele Mercosur va intra în vigoare. Şi, desigur, cum autorităţile din România îşi pot proteja fermierii. Liderii europeni au semnat sâmbătă tratatul care elimină taxele pentru piețele din America Latină. Franța a fost printre țările care s-au opus acordului.

Acordul UE-Mercosur ar aduce avantaje directe pentru România, conform unui document al Comisiei Europene. Astfel, pe lângă taxele vamale eliminate pentru aproape toate exporturile, o serie de produse românești vor fi protejate în America de Sud.

În prezent, marea întrebare este dacă acordul Mercosur va intra în vigoare sau va fi blocat. Şi mai important: cum ar fi afectaţi fermierii şi ce riscuri ar fi pentru agricultură. Ministrul delegat al Franței pentru Afaceri Europene, Benjamin Haddad, a oferit o serie de sfaturi pentru autorităţile din România pentru a proteja agricultura, dar şi fermierii români.

"Ei bine, cred că există mai multe chestiuni foarte importante. Prima este că, în acordurile de liber schimb, trebuie să fim capabili și să ne protejăm, deci să avem, de exemplu, reciprocitate în norme și măsuri oglindă: ceea ce este interzis pentru agricultorii noștri, pentru întreprinderile noastre, trebuie să fie interzis și pentru importuri.

Trebuie să putem avea clauze de salvgardare, adică atunci când există prea multe importuri care destabilizează filierele, să putem opri aceste importuri", a declarat Benjamin Haddad, ministrul delegat al Franței pentru Afaceri Europene, în cadrul interviului, oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN.

Azi, la Strasbourg, mii de fermieri, inclusiv din România, protestează împotriva acordului comercial UE-Mercosur, semnat sâmbătă de Ursula von der Leyen în Paraguay.

Produsele românești care vor fi protejate pe piața Mercosur

Cele 15 produse româneşti incluse în Registrul Indicaţiilor Geografice Protejate (IGP) sunt: Magiun de prune Topoloveni, Salam de Sibiu, Telemea de Ibăneşti, vinurile de Coteşti, Cotnari, Dealu Mare, Murfatlar, Odobeşti, Panciu, Recaş şi Târnave, Pălincă, Ţuică Zetea de Medieşu Aurit, Vinars Târnave şi Vinars Vrancea.

Conform DG TRADE, firmele din România şi micile afaceri vor face mai uşor afaceri în ţările Mercosur, companiile româneşti vor putea oferi servicii mai ieftin şi mai facil, producătorii români (în special pe segmentul produselor alimentare şi industriale) şi fermierii pot exporta mai mult, iar delicatesele româneşti vor putea fi vândute în cantităţi mai mari şi la preţuri ridicate.