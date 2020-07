Ministrul Muncii, anunț de ultimă oră pentru români. Cresc pensiile, inclusiv cele sociale. La ce să se aștepte pensionarii

”Mesajul pe care vreau să îl transmit pensionarilor este că acest Guvern este responsabil, va fi o creștere a pensiilor, vom anunța o eventuală modificare a legii pensiilor, în sensul porcentului de 40% anunță, în baza unor analize privind încasările la buget. (...)

Să nu se creadă că nu avem nicio înțelegere, nici nu se pune problema să nu avem (...) Au fost oameni care m-au sunat și au izbucnit pentru că nu aveau ce pune pe masa copiilor lor, mă refer la cei care nu mai aveau niciun salariu.”, a spus Violeta Alexandru, într-un interviu televizat.

Violeta Alexandru a comentat și decizia Asociației de Pensionari care a anunțat că va da în judecată Guvernul, deși este beneficiarul fondurilor de la ministerul Muncii.

”I-am solicitat să mă ajute în perioada pandemiei și să preia comunicarea cu pensionarii. Din păcate, nu am avut ecou. Regret că atunci am găsit dialog, acum n-am găsit nicio cale de dialog. Îi asigur că n-am să-i mint niciodată. Voi continua dialogul cu toate asociațiile pensionarilor.”, a spus Violeta Alexandru, care a menționat că are telefonul deschis pentru orice persoană care dorește să semnaleze nereguli.

Ministrul Muncii a mustrat asociațiile de pensionari care trebuiau să discute activ cu pensionarii despre problemele și nevoile pe care le au aceștia.

Pensiile se majorează din septembrie, confirmă ministrul Muncii

Despre majorarea punctului de pensie, Violeta Alexandru a afirmat cu certitudine că acestea se vor mări din septembrie, însă nu se poate vorbi despre un procent: ”Atât premierul, cât și ministrul de Finanțe au spus-o foarte clar, în momentul în care vom avea o evaluare a încasărilor la buget, vom și comunica și vom dezbate cu toate categoriile interesate. Suntem după o perioadă foarte grea.”

Ministrul a precizat că în toată această perioadă, nu a existat o zi în care să nu muncească de dimineața până noaptea, pentru a nu lăsa economia să se prăbușească.

Ce se întâmplă cu pensiile speciale și de serviciu

Referitor la pensiile speciale și de serviciu, Violeta Alexandru consideră că cei care au acum pensii marii au știut să apese butoanele potrivite în Parlamente, menționând că legile care asigură astfel de pensii au fost votate de aleșii poporului.

Ministrul Muncii susține că nu ar trebui să existe categorii de pensionari care să fie pe o traptă superioară și precizează că cei cu statut special - magistrați, judecători, personal aviatic, diplomați etc. și-au asumat atunci când și-au ales meseria această constrângere, că trebuie să se limiteze doar la o singură profesie, specificând că acesta este unul dintre argumentele folosite de cei care susțin pensiile speciale.

”Toate pensiile ar trebui calculate pe criteriul contributivității, cu excepția pensiilor militarilor, care sunt pensii de serviciu și au de la Cuza un mod de calcul și un regim special”, a declarat Violeta Alexandru.

Cresc pensiile sociale

”Această societate trebuie să se așeze pe principii de corectiudine. Dacă dvs. ați muncit în fiecare zi, ați mers la serviciu, pe un salariu mai mic sau mai mare, pe măsura pregătirii și a responsabilității, și aveți o pensie într-un cuantum de 1.500 lei este profund injust ca un om care nu a contribuit cât dvs., din diverse motive - nu judec pe nimeni, să ajungă foarte aproape de pensia dvs. pentru că nu este corect.

Altminteri, ce încurajare a muncii pot să fac eu? Datoria mea este să apăr principiul corectitudii și vreau să spun că analizăm posibilitatea ca cei cu pensii sociale, de 704 RON, cel mai jos prag din acest moment, să gpsim o soluție pentru creșterea acestui cuantum!”, a mai spus Violeta Alexandru.

Câți români mai primesc încă șomaj tehnic

Violeta Alexandru a precizat că față de peste un milion de români care au fost în somaj tehnic, acum mai avem doar 100.000 de beneficiari. Ministrul Muncii susține că doar 14.000 de salariați și-au pierdut locul de muncă de la începutul pandemiei.