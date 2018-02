Ministrul Muncii, față în față cu românii. Ce explicații le-a dat

După ce a urmărit cu atenție, în platoul Antenei 3, ce mesaje i-au transmis mai mulți români nemulțumiți de pensia cu care sunt nevoiți să trăiască, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu le-a explicat faptul că s-au urmat întocmai obiectivele din programul de guvernare și că este o creștere evidentă față de anul trecut.

"Ați uitat să puneți o întrebare pensionarilor. Cât au avut anul trecut pensia la 1 ianuarie. Ca să vedem dacă a crescut, dacă acest Guvern PSD-ALDE a făcut ceva pentru pensionari sau nu. Pentru că exact ce scrie în programul de guvernare noi asta am făcut. Sunt multe nemulțumiri pentru că cei care nu ar trebui să aibă statutul de pensionari au crescut într-un ritm, dar este foarte adevărat că nici nu puteam să-i lăsăm la 400 de lei. Cine poate să trăiască cu 400 de lei? Era logic ca și acolo să facem majorări", a spus ministrul Muncii.

"Pe de altă parte, în ceea ce privește pensiile, anul trecut au crescut numai pe punctul de pensie cu 15%. Cât scrie în programul de guvernare la punctul de pensie atât l-am făcut, Dar să nu uităm că am mai făcut un lucru care înseamnă tot bani în buzunarul pensionarilor. Și anume, la pensiile de sub 2000 de lei s-a eliminat impozitul, din toate pensiile s-a eliminat CASS-ul, care înseamnă 5,5%, de asemenea, la tot ce înseamnă pensie sub 900 de lei sunt medicamente compensate în proporție de 90%. Până acum cum era? Dacă aveai o pensie sub 700 de lei și mai aveai un venit, dintr-o chirie să zicem, veneau și-ți băteau la ușă că ai depășit venitul de 700 de lei. De anul trecut am urcat pe plafonul de 900 de lei pensia, dar indiferent de venit noi am acordat aceste medicamente compensate, ceea ce înseamnă tot bani în buzunarul lor".

Lia Olguța Vasilescu a ținut să precizeze faptul că și dumneaei a avut la un moment dat salariul minim și știe cum este. "Eu am lucrat în presă înainte să fiu parlamentar pe salariul minim câțiva ani, deci știu foarte bine cum se trăiește".