Ministrul Muncii, mesaj pentru pensionari: "Pe 4-5 ianuarie vom face plăţile. Nu există niciun risc"

”Ne ținem de cuvânt! Acum, în Ajun de Crăciun, vreau să-i asigur pe părinții și bunicii noștri că, în luna ianuarie, pensiile se vor plăti la noile valori majorate", scria azi Ministrul Muncii şi Solidarității Sociale, Marius Budăi pe pagina sa de socializare.

Întrebat cu cât s-au majorat sumele, Marius Budăi a explicat:

„Avem pensia minimă majorată cu 25% de la 800 de lei la 1.000 de lei şi valoarea punctului majorat de la 1.442 la 1.586.

Am vrut să se vadă tipărit şi pe acel cupon din luna ianuarie şi sprijinul financiar pe care îl acordăm seniorilor acestei ţări care au pensia mai mică sau egală cu 1.600 de lei.

Am preferat să fac acest lucru pentru că am auzit de atacul USR la CCR şi am auzi mulţi seniori întrebându-se dacă vor ma primi majorările în ianuarie sau chiar părinții pentru copiii lor la alocație, sau persoane cu dizabilități.

Marius Budăi: "USR îi vrea săraci pe cetățenii români"

Eu ştiu şi nu e un atac politic. Eu ştiu că USR îi vrea săraci pe cetățenii români, că altfel nu prindeau 9.4% în PNRR, dar asta e altă discuție.

Eu am preferat să-i informez corect pe cetăţeni şi să-i liniștesc în primul rând pentru că părinţii şi bunicii noştri chiar nu merită să fie panicați doar aşa într-una că îşi doresc unii.

„Pe 4-5 ianuarie vom face plățile. Nu există niciun risc"

În 4-5 ianuarie vom începe să facem plați spre Poșta Română care va vira banii oamenilor, astfel încât calendarul să nu fie încălcat. Nu există niciun risc ca aceste plăți să nu se facă în cuantumul majorat", a spus Marius Budăi la Antena 3.

