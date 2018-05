Ministrul Rovana Plumb, reacție dură după declarația lui Iohannis privind fondurile europene. „Datele la zi eu pot să vi le spun, le-am comunicat și ieri”

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a comentat declarația președintelui Iohannis legată de fondurile europene.

„Pe data de 8 mai am făcut o informare cu datele la zi despre situația absorbției fondurilor europene în România. Aș vrea să spun încă o dată faptul că în 2016 nu s-a făcut nimic, în 2017 am turat motoarele la maxim și am reușit să acredităm autoritățile de management. În luna august am primit acordul privind autorizarea tuturor autorităților de management. Înseamnă că România putea să ceară Comisiei Europene bani în vederea absorbției și pentru a conduce la dezvoltarea țării”, a afirmat ministrul.

„Datele la zi eu pot să vi le spun, le-am comunicat și ieri în conferința de presă de la Bacău. Într-adevăr avem 16% rată de absorbție față de 18% media europeană și sunt datele confirmate de Comisia Europeană pentru data de 30 aprilie. Vă rog să mă credeți că am avut discuții cu toți constructorii care au deja contracte încheiate pentru ceea ce înseamnă infrastructură rutieră și feroviară în România. ”, a adăugat Rovana Plumb.

„Ce aș putea să spun decât faptul că guvernul dorește să crească rata de absorbție a fondurilor europene. Lucrul acesta îl urmărim și îl și facem. La implementare o să venim cu o serie întreagă de măsuri de simplificare”.

„Nu știu dacă domnul Iohannis a sunat-o pe doamna prim-ministru ca să ceară date, dar înclin să cred că nu”, a mai spus Plumb.