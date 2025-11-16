Ministrul Sănătăţii: Din miliardele pierdute pentru vaccinurile COVID se construiau două spitale. DNA să găsească vinovaţii

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seara, în cadrul interviului oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că se puteau construi două spitale din miliardele pierdute pentru vaccinurile anti-COVID comandate de România. "Vinovații o să-i găsească DNA-ul, pentru că este și proces", a spus oficialul, care a precizat că are o posibilă soluţie ca ţara noastră în acest sens.

"Eu aș sta liniștit să știu că dacă tot dau un miliard de euro către X companii pentru ce s-a întâmplat atunci, repet: nu eu trebuie să spun dacă a fost greșit, nu, corect sau nu. Dar, în contravaloare, dacă am putea introduce în sistem, pentru oameni, molecule inovative, cred că poate fi deja un beneficiu pentru această țară", a menţionat Alexandru Rogobete în cadrul emisiunii "Ora de Foc", de la Antena 3 CNN.

Întrebat de prezentatoarea Antena 3 CNN, Oana Zamfir, dacă urmează să aibă o discuţii cu aceste companii despre varianta la care s-a gândit, Alexandru Rogobete a răspuns afirmativ.

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc": Vedem împreună un document pus din anul 2022 pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, este fotografia de la momentul respectiv a situației vaccinurilor anti-COVID în România. Erau pe stoc, la momentul respectiv, 3,4 milioane numai de la Pfizer, au expirat – alte costuri ca să le distrugem. Aveam de primit peste 30 de milioane de doze, repet, numai de la Pfizer, adăugăm Moderna, adăugăm Johnson & Johnson, aveam facturi restante de peste 400 de milioani de lei, plus de plătit noile doze, 2,8 miliarde numai pentru Pfizer. Cu Pfizer ne judecăm, de asta am tot dat exemplu Pfizer. De la Moderna donam într-o veselie: 450.000 de doze către Corea de Sud, 1,6 milioane de doze AstraZeneca către Tunisia, Vietnam, peste un milion de doze către Algeria, Libia, Bangladesh. România, practic, era furnizor la cât comandase, nu doar cât ne-a atribuit Comisia Europeană. Bun. Cum veți face să rezolvați situația astfel încât, în urma acestui proces pe care Pfizer ne l-a intentat, să nu plătim toate miliardele astea, plus dobândiile aferente?

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Din aceste contracte, România putea construi încă două spitale regionale.

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc": Absolut! Şi, cine e de vină?



Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Vinovații o să-i găsească DNA-ul, pentru că este și proces, din câte mi-aduc eu aminte, încă în derulare. Exact, un dosar. Mi-e greu să cred... şi nu vreau să fiu interpretat greșit că nu vom plăti aceste sume către aceste companii, la un moment dat. Contractele sunt extrem de solide, sunt negociate la nivel european, comenzile sunt făcute cu act normativ în Guvernul României, cu memorandum aprobat. Deci, mi-e foarte greu să cred că nu vom ajunge, la un moment dat, să plătim acești bani.

Oana Zamfir, realizatoarea emisiunii "Ora de Foc": Aveți o soluție?



Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii: Am o idee de soluție, nu știu dacă e neapărat soluție și anume ca: ținând cont că un procent important, de fapt, din această sumă reprezintă valoarea contractului, nu neapărat valoarea dozelor de vaccin care au intrat în țară, pentru că milioane de doze de acolo nici măcar nu au intrat în România. Dar ele sunt în contract cu comezi neonorate, pentru că nu au mai fost cerute. O soluție, o idee la care țin mult și am făcut deja demersuri împreună cu ambasadele în acest sens, ar fi ca în cuantumul acestor bani să putem beneficia de la companiile respective de inovative, de exemplu, pentru următorii 2 - 3 - 4 ani. Adică... cum să vă spun... eu aș sta liniștit să știu că dacă tot dau un miliard de euro către X companii pentru ce s-a întâmplat atunci, repet: nu eu trebuie să spun dacă a fost greșit, nu, corect sau nu. Da, în contravaloare, dacă am putea introduce în sistem pentru oameni molecule inovative, cred că poate fi deja un beneficiu pentru această țară.



