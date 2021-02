Mircea Badea a fost din nou tras pe dreapta de Poliție. "Aș fi vrut să am mult COVID". Ce a pățit când a prezentat actele

"A fost unul dintre momentele în care chiar îmi pare rău că nu am coronavirus. Mi-aș fi dorit să am în seara asta. Mult coronavirus mi-aș fi dorit să am. Desigur, m-a oprit Poliția, evident. Pe mine mă opresc tot timpul pentru că, mă rog, circulând noaptea, non-stop mă opresc.

Pentru că ei sunt vigilenți, organul e vigilent - îl susțin - să ne apere, nu știu, n-am înțeles exact de cine, dar ne apără", și-a început Mircea Badea povestea.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal