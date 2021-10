Mircea Badea, atac la Dana Budeanu: "Deci Big Pharma îți dă rău cu o mână, dar îți dă bine cu cealaltă mână?"

”M-am uitat la Dana Budeanu să mai înțeleg și eu una alta, dar am văzut ceva ce nu am înțeles. Ea a scris așa: 'Are cineva o sursă de Tocilizumab? Nu au la Balș și sunt oameni tineri care au nevoie la ATI. Haideți să ne ajutăm'.

Nu mai înțeleg. Inițial parcă virusul nu exista, apoi era o mascaradă, apoi spitalele erau goale, parcă totul era o minciună. Așa îmi aduc aminte din comunicările anterioare ale Danei Budeanu. Și acum ne spune că sunt oameni tineri la ATI. Păi cum așa?

De ce au ajuns la ATI? Spitalele nu mai sunt goale? Dar ce s-a schimbat între timp?! Acum Dana Budeanu nu ne mai spune că-s spitalele goale, ci că-s oameni tineri la ATI. Acum ne zice că au nevoie de Tocilizumab. M-am uitat să văd ce este Tocilizumab. Și am găsit că este făcut Roche, adică de Big Pharma. Păi parcă Big Pharma era rea. Acum e bună? Nu mai înțeleg nimic”, a spus Mircea Badea.

Mircea Badea: ”A fost mare jihad la mine pe Facebook” după ce am postat despre Dana Budeanu!

În urmă cu ceva vreme Mircea Badea explica, tot în emisiunea e care o realizează la Antena 3, că ”nu este pe aceeași baricadă cu Dana Budeanu” și că nu are nicio legătura cu domnia sa. ”Nu sunt în aceeași barcă cu doamna Dana Budeanu, asta sigur!”. Asta după ce a primit o mulțime de reproșuri cu privire la o postare la adresa creatoarei de modă.

Dana Budeanu distribuise o postare a Ministerului Sănătății cu privire la faptul că vaccinarea la domiciliu și în ambulatoriile de specialitatea a fost aprobată.

”S-a dat drumul la pix! Deci calmă toată lumea, ok? Calm!

PS: Când am zis eu, în martie, n-au vrut! Să fim și noi ca UK... Să fim și noi cu șefii la lume... Păi cum să fim cu Cîțu la masă cu șefii la lume?”, a scris Dana Budeanu.

Nu a durat mult și Mircea Badea a făcut un comentariu cu privire la postarea Danei Budeanu:

”Doamna Budeanu n-ar putea să-și urmeze propriile apeluri la calm? Pare foarte anxioasă!”.

În urma postării, realizatorul TV a primit o mulțime de mesaje de reproș.

”Mi s-a reproșat că am atacat-o pe Dana Budeanu, ceea ce este fals. Eu nu o atac pe doamna Dana Budeanu, nu am nimic cu doamna Dana Budeanu, nicio străbatere. Doar că am văzut că există această percepție pe care vreau să o distrug. Pe ea, pe percepție. Sigur nu sunt în aceeași barcă sau pe aceeași baricadă cu Dana Budeanu. Nu am fost niciodată în același areal de răspândire, nu am avut aceleași preocupări, nu am nicio legătură cu dumneaei. Nu spun nici că e de bine, nici că e de rău! Vă spun doar că unii cred că vâslim împreună într-o direcție… Nu vâslim în aceeași direcție, eu nu, eu sunt pe persoană fizică.

Nu am o luptă comună cu Dana Budeanu. Nu sunt în aceeași barcă cu doamna Dana Budeanu, asta sigur! Nu spun acest lucru ca o chestiune negativă la adresa Danei Budeanu, doar că nu avem nicio legătură. Nu avem aceeași agendă, nu avem aceleași preocupări și, de multe ori, nu avem aceleași puncte de vedere. Pe bază de COVID, sigur nu am aceleași puncte de vedere”, a explicat Mircea Badea.

”Nu înțeleg apelurile la calm. Dar cine nu este calm? Cine este isteric, sau îngrijorat, în sensul panicat? Nu văd așa multă anxietate”, a mai spus realizatorul TV.

”A fost jihad la mine pe Facebook! Au fost tone de reproșuri! Am mai șters din ei cu ocazia asta. Eu nu am același adevăr ca al ei. Am alt adevăr! Dânsa e în tabăra cu ideea că vaccinul este horror, non stop. Eu nu zic așa. Sunt pe persoană fizică”, a subliniat Mircea Badea.

