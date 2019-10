Mircea Diaconu, la Sinteza Zilei: Vreau să fiu președintele unificator - LIVE TEXT și VIDEO

Mircea Diaconu este invitatul din această seară la ”Sinteza Zilei”. Candidatul la prezidențiale vorbește despre alegerile prezidențiale și despre strategia sa pentru a intra în turul doi.

”Obișnuiesc să zic asta. Greu e turul întâi, greu e turul doi, dar cel mai greu e turul trei, îmi e frică. E cel mai lung, e de cinci ani, de el îmi e cel mai frică”, a spus Diaconu.

Sunt susținut de trei partide!

”Sunt susținut de trei partide politice, s-a alăturat și partidul Neoliberal, un partid mai tânăr. Am dat un fel de examen în fața lor. Mi-au pus niște întrebări, le-am răspuns, au fost de acord să mă susțină. Am stabilit apoi termenii susținerii. Am spus că vreau să rămân independent și vreau să îmi protejez această funcție.”, a spus Diaconu.

Sursa blocajelor în România este Președintele

”Cetățenii sunt îndreptați în direcția în care merg eu. Absolut. Explicația nu e schematică, ca senzație. Supărarea și nefericirea lor este că sursa blocajelor e chiar președintele. Președintele trebuie să învârtă roțile, să facă legătura între tot și toate”.

Am decis să candidez într-o vineri. Faptul că Iohannis are un culoar spre turul doi m-a disperat. A fost un factor de decizie important

”Am decis să candidez la prezidențiale într-o vineri. Mi s-a părut în clipa în care și ultimul dintre partide s-a așezat, cu aceeași formulă ca și celelalte spre a începe și a aștepta data de 10 noiembrie. Am întețels atunci că performanța e de a ajunge în turul doi. Atunci am înțeles că e un culoar liber spre Iohannis. Iar acest lucru m-a disperat. A fost motivul și partea de decize care m-a făcut să pășesc pe treptele Ateneului”

Președintele ar trebui să semene cu cetățenii acestei țări și să trăiască la fel. Trebuie să ne capaciteze

”Am scos verbele din Constituție care se referă la prestația Președintelui. Sunt verbe pasive. ”Un om” ar trebui să semene cu toți la un loc, cu cetățenii acestei țări și să trăiască la fel. Măcar să ne iubească, să ne înțeleagă, să ne capaciteze. Ăstă e verbul care mă interesează. Să creeze încet încet senzația ca cetățeanul să se implice, fiecare cât poate”

Vreau să fiu președintele unificator

”Eu vreau să fiu președintele unificator. Societatea trebuie să funcționeze cu toți membri săi. Până acum a funcționat: ăștia sunt buni, ăștia sunt răi. Într-o societate sunt toate categoriile de oameni. Președintele trebuie să fie și al pușcăriașilor și al vinovaților și al nevinovaților și al academicienilor, trebuie să fie al tuturor. Asta scrie în fișa postului”

Am o singură țintă: Să fiu bine înțeles!

”Când m-am hotărât în acea vineri că o să candidez am zis că am o singură țintă. Vreau să fiu bine înțeles. Dacă ajung președinte e o consecință a prestației mele. Lucrurile se simplifică tragic. Cei trei candidați sunt la fel. Ei au războiul cu cealaltă parte. Eu încerc să nu fiu orgolios. Ăstă e motivul prncipal pentru care vreau să fiu înțeles. Eu sunt altfel”

