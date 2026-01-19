Franţa cere daune de 95 de milioane de euro de la compania britanică Greybull după dezastrul din industria oțelăriei

Guvernul francez solicită daune de 95 de milioane de euro de la firma cu capital privat, după ce managementul defectuos al companiei a determinat pierderea a 500 de locuri de muncă. Greybull a preluat controlul asupra Novasco în iulie 2024 și s-a angajat să investească 90 de milioane de euro pentru a menține compania pe linia de plutire. Tentativa sa de salvare a eșuat, punând în pericol sute de locuri de muncă, informează Financial Times.

Franța a susținut că Greybull a cheltuit doar 1,5 milioane de euro din cele 90 de milioane de euro pe care le-a promis ca parte a preluării sale - un eșec care a dus în cele din urmă la închiderea fabricii Hagondange a Novasco din nord-estul Franței, împreună cu alte fabrici mai mici.

Franţa a investit partea ei

Statul francez a investit 85 de milioane de euro în fabrici, dar Martin a declarat că Greybull nu și-a susținut partea în acordul de achiziție încheiat în 2024.

Acest caz vine în contextul în care concurența chineză apasă asupra sectorului siderurgic european, guvernele fiind disperate să salveze companiile siderurgice aflate în dificultate, pe care le consideră esențiale pentru securitatea industrială și competitivitatea continentului.

Novasco produce oțel specializat în special pentru sectorul auto. Se află în dificultate de mai bine de un deceniu și a intrat în administrare judiciară în noiembrie pentru a patra oară din 2014.

Greybull a respins acuzațiile, susținând că și-a respectat angajamentele, dar că la Hagondange al Novasco s-a confruntat cu dificultăţi mai mari decât anticipase.

Cu toate acestea, grupul s-a confruntat anterior cu investigații privind investițiile anterioare în sectorul siderurgic. A cumpărat afacerea care avea să devină British Steel de la compania indiană Tata Steel în 2016, pentru doar 1 liră sterlină, doar pentru ca firma să intre în dificultăți financiare suplimentare. A intrat în faliment în 2019.