O eclisă desprinsă ar fi cauzat tragedia feroviară din Spania. Primele concluzii ale anchetei. Numărul morților crește la 40

4 minute de citit Publicat la 20:35 19 Ian 2026 Modificat la 20:35 19 Ian 2026

Foto: Profimedia Images

Experții care investighează cauza accidentului feroviar din Spania, au descoperit o „îmbinare ruptă” a șinelor, a dezvăluit o sursă, scrie The Telegraph. „Tehnicienii cred că articulația defectă este esențială pentru identificarea cauzei precise a accidentului”, a transmis sursa. Un tren care mergea de la Malaga la Madrid a deraiat duminică seara, izbindu-se de un tren care venea din sens opus, dinspre capitală spre Huelva. Printre călători se aflau și români, potrivit presei din Spania. Până acum, un bărbat și o femeie din România ar fi scăpat cu viață din accident. Între timp, bilanțul morților a crescut la 40, notează El Mundo.

Anchetatorii aflați la fața locului au identificat urme de uzură la îmbinarea dintre secțiunile șinei, cunoscută sub numele de eclisă, despre care au spus că „arată că defectul exista de ceva timp”.

Ei au descoperit că îmbinarea defectă a creat un spațiu între secțiunile de șină, care s-a lărgit pe măsură ce trenurile au continuat să circule pe linia de cale ferată, care a fost renovată în mai, ca parte a unui proiect în valoare de 700 de milioane de euro.

„Tehnicienii cred că articulația defectă este esențială pentru identificarea cauzei precise a accidentului. Primele vagoane ale trenului care a deraiat, operat de firma spaniolă Iryo, au trecut peste golul din șine. Însă al optulea și ultimul vagon a deraiat, aducând cu el și al șaptelea și al șaselea vagon”, a declarat sursa.

Autoritățile nu au stabilit încă o cauză oficială a accidentului, Oscar Puente, ministrul spaniol al transporturilor, numind coliziunea „cu adevărat ciudată”.

Trenul Iryo avea mai puțin de patru ani și a trecut o inspecție pe 15 ianuarie. Álvaro Fernández Heredia, președintele Renfe, operatorul celui de-al doilea tren, a exclus posibilitatea unei erori umane sau a vitezei excesive.

Limita de viteză pe șine este de 250 km/h, în timp ce trenurile circulau cu 210 km/h, respectiv 205 km/h în momentul ciocnirii.

În lunile premergătoare accidentului, compania care administrează infrastructura feroviară a Spaniei a avertizat asupra a cel puțin opt incidente tehnice pe linia de mare viteză. Majoritatea problemelor au fost legate de sistemul de semnalizare, deși au existat și probleme legate de liniile electrice și de alte infrastructuri.

Guvernul a fost întrebat despre aceste probleme vara trecută și a spus că a abordat două „incidente tehnice care afectează sistemele de semnalizare”.

„Rar și greu de explicat”

Într-o declarație oficială, Iryo a declarat că „regretă profund cele întâmplate” și că și-a activat „toate protocoalele de urgență”.

Autoritățile au declarat că au trecut 20 de secunde între momentul în care trenul Iryo a deviat de pe șine și coliziunea ulterioară, lăsându-l pe mecanicul celui de-al doilea tren, care a murit în accident, ​​aproape fără timp de reacție înainte de impact.

Heredia a declarat că „mecanismele de semnalizare și de siguranță pe șine, concepute pentru a detecta o linie ocupată, nu au avut timp să se activeze”.

De asemenea, el a avertizat că stabilirea cauzei exacte a accidentului ar putea dura câteva zile și că circumstanțele sunt „rare și dificil de explicat”.

Ancheta este condusă de Comisia pentru Investigarea Accidentelor Feroviare, care funcționează în cadrul Ministerului Transporturilor din Spania. O anchetă judiciară separată a fost lansată și de o instanță din Montoro, Cordoba.

„Este probabil să se găsească mai mulți morți dacă te uiți la masa de metal care este acolo. Pompierii au făcut o treabă excelentă, dar din păcate, atunci când vor aduce utilajele grele pentru a ridica vagoanele, este probabil să găsim mai multe victime. Aici, la punctul zero, când te uiți la această masă de fier răsucit, vezi violența impactului”, a spus Juanma Moreno, președintele regional al Andaluziei.

Moreno a declarat că autoritățile cercetează și zona din apropiere.

„Impactul a fost atât de incredibil de violent încât am găsit cadavre la sute de metri distanță”, a adăugat el.

O înregistrare video publicată de Garda Civilă din Spania a arătat părțile laterale ale vagoanelor cele mai afectate fiind sfâșiate, cu scaunele de tren zăcând pe pietrișul din jur.

Un vagon zăcea pe o parte, îndoit în jurul unui stâlp mare de beton, cu resturi împrăștiate în zonă.

„Au fost momente când a trebuit să scoatem morții ca să ajungem la cei vii”, a declarat Francisco Carmona, șeful pompierilor din Cordoba, pentru postul de radio Onda Cero.

În urma accidentului, un centru sportiv din Adamuz a fost transformat într-un spital improvizat, iar Crucea Roșie Spaniolă a înființat un centru de asistență pentru lucrătorii serviciilor de urgență și persoanele care caută informații.

„Scena a fost oribilă. A fost teribilă. Oameni care cer și imploră ajutor. Imagini care îmi vor rămâne mereu în minte”, a declarat reporterilor Rafael Moreno, primarul orașului Adamuz.

Regele spaniol Felipe al VI-lea și-a exprimat condoleanțele, adăugând că familia regală intenționează să viziteze Adamuzul în următoarele zile.

„Înțeleg disperarea familiilor și numărul de persoane rănite care au suferit acest accident și suntem cu toții foarte îngrijorați”, a spus el.

Luni, steagul spaniol a fost arborat în bernă în fața Parlamentului din Madrid, în timp ce Pedro Sánchez, prim-ministrul țării, a vizitat locul accidentului.

Spania a investit decenii întregi în trenuri de mare viteză și are în prezent cea mai mare rețea feroviară din Europa pentru trenuri de peste 250 km/h, cu peste 2.900 de kilometri de șine, potrivit Uniunii Europene.

Accidentul de duminică a fost primul cu decese de când rețeaua feroviară de mare viteză din Spania și-a deschis prima linie în 1992.