Fiul și nepotul lui Horațiu Potra au ieșit din închisoare. Mercenarul rămâne în arest preventiv

Fiu și nepotul lui Horațiu Potra au ieșit din închisoare. Fotot: Antena 3 CNN

Instanța supremă a decis ca mercenarul Horațiu Potra să rămână în arest preventiv. Înalta Curte a înlocuit arestarea preventivă cu arestul la domiciliu în cazul lui Dorian și Alexandru Cosmin Potra, fiul și nepotul mercenarului. Astfel, cei doi au fost eliberaţi din penitenciar.

Fiul și nepotul lui Potra au părăsit astăzi Penitenciarul Rahova, unde se aflau în arest preventiv încă de la întoarcerea din Dubai, de unde au fost extrădați de autoritățile de la noi din țară.

După a treia contestație, cei doi au reușit să iasă din arestul preventiv și să fie mutați în arest la domiciliu, unde vor sta pentru următoarele 30 de zile.

Pe 21 ianuarie, se vor întoarce însă la București pentru că vor ajunge în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București, care în acest dosar trebuie să decidă dacă începe oficial procesul. Vorbim despre o acuzație extrem de gravă - tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale - după ce, spun anchetatorii, cei doi împreună cu Horațiu Potra, Călin Georgescu, dar și alte 18 persoane, ar fi plănuit o mișcare de destabilizare în Capitală pe data de 8 decembrie, imediat după anularea alegerilor prezidențiale din România.

Cei doi au spus astăzi în fața judecătorilor că vor colabora și că merită să fie scoși din arest preventiv. Au reușit asta, dar nu și Horațiu Potra, care a pierdut lupta cu procurorii și rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile.