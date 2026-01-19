Ciucu avertizează că circulaţia tramvaielor va fi afectată "în anii următori" de noi lucrări: "Va fi în mod clar un disconfort"

Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a declarat, luni, că Apa Nova va efectua lucrări la reţeaua apă-canal care se intersectează cu liniile de tramvai. Apoi, acestea vor fi înlocuite cu şine noi. Din această cauză, circulaţia tramvaielor va fi afectată în anii următori, iar STB le va suplini cu autobuze. "Știu, va exista în mod clar un disconfort în București, un disconfort al călătorilor, pentru că ne vom apuca de mai multe șantiere dintr-o dată", a anunţat Ciucu.

Edilul Capitalei a precizat că aceste lucrări efectuate de Apa Nova sunt necesare pentru ca autorităţile să continue, apoi, modernizarea şinelor de tramvai.

"Bucureștiul are nevoie de linii de tramvai sigure, reabilitate! PMB a obținut de curând o finanțare de 265,5 milioane euro pentru modernizarea liniilor de tramvai și 76.5 milioane euro pentru achiziția tramvaie.

Eu trebuie să mă asigur că până în 2029 vor fi toate gata pentru că altfel vom da banii înapoi, iar acest lucru ar fi inacceptabil! Nu este suficient să reabilităm șinele, trebuie să facem investiții și la rețeaua de apă-canal care intersectează aceste linii de tramvai, pentru că nu este normal să muncim de două ori și apoi să apară noi avarii, să săpăm iarași și să aruncăm banii pe fereastră.

De aceea am chemat astăzi conducerea Apa Nova la o discuție pentru a prioritiza aceste investiții la rețeaua de apă-canal și pentru a asigura coordonarea lucrărilor: să putem moderniza rețeaua de linii de tramvai trebuie mai întâi să modernizăm rețeaua de apă și canalizare!

Asta înseamnă planificare: trebuie proiectare și avizăraie, apoi execuție de lucrări pentru apă-canal și apoi lucrări la liniile de tramvai!

Am cerut Direcției de Investiții din PMB și conducerii APA Nova ca până luni să organizeze mai multe întâlniri de coordonare cu toți constructorii care vor executa lucrările, atât pe apă-canal, cât și la infrastructura de tramvai, astfel încât să le prioritizeze și să dea drumul cât mai rapid la lucrări", a postat Ciprian Cicu pe Facebook.

Primarul Bucureştiului i-a avertizat pe oameni că va exista un "disconfort":

"Nota bene... În anii următori aceste lucrări vor afecta transportul în comun, STB va trebui să suplinească tramvaiele cu autobuze. Voi organiza o întâlnire cu STB săptămâna viitoare, după ce vom avea prioritizarea la care se lucrează în această săptămână.

Știu, va exista în mod clar un disconfort în București, un disconfort al călătorilor, pentru că ne vom apuca de mai multe șantiere dintr-o dată. Dar nu avem ce face, nu putem rata și acești bani. Eu mă voi asigura ca lucrările odată începute să fie finalizate la timp.

Săptămâna trecută m-am întâlnit cu conducerea Băncii Europene de Investiții pentru a asigura cofinanțarea necesară, de 170 mil. euro, pentru ca lucrările să fie executate la timp!

Voi revenii cu detalii clare despre aceste proiecte, imediat ce vom avea prioritizarea pusă la punct!

Mai jos vă prezint loturile unde vor avea lucrări în următorii ani.

LOT 1 - Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bdul 1 Decembrie 1918, Bdul Basarabia, Calea Călărasilor, Bdul Corneliu Coposu inclusiv Bucla, Complex Titan;

LOT 2 - OB2 - Reabilitare sistem rutier pe Bdul Pache Protopopescu si Str. Traian;

LOT2 - OB 13 - Reabilitare sistem rutier Bulevardul Ferdinand I intre soseaua Mihai, Bravu si Strada Traian;

LOT 2 - OB 15 - Reabilitare sistem rutier pe Strada Dristorului intre B-dul Camil Ressu, si Strada Baba Novac

LOT 3 - Reabilitare sistem rutier pe str. Barbu Văcărescu și Str. Căpitan AV. Alexandru Șerbănescu de la Șos. Ștefan cel Mare la Pod Băneasa;

LOT 4 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Sfantul Constantin, str. Ionel Perlea, str. Grigore Cobalceascu si traseul de pe Bld. Ion Mihalache, Calea Grivitei, bld Bucurestii Noi, Bld. Gloriei inclusiv cap terminal Strada Morii;

LOT 5 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Str. Paleologu, Str. Armand Călinescu, Str. Vasile Lascăr, Str. Lizeanu și Intrarea Vagonului;

LOT 6 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor;

LOT 7 - Reabilitare sistem rutier pe arterele Bdul I Ghe Duca, Str. Al I Cuza, Calea Griviței și Bdul Dinicu Golescu;

LOT 8 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Mărășești intre Bulevardul, Dimitrie Cantemir si Strada 11 Iunie;

LOT 9 - Reabilitare Bulevardul Chisinau;

LOT 10 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersecția cu B-dul. 1 Decembrie 1918 pana la cap terminal Republica;

LOT 11 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Expoziției, Strada Aviator, Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet;

LOT 12 - Reabilitare sistem rutier Bucla Gara de Est pe arterele Bdul Gării, Obor, Bdul Ferdinand (între Gara Obor și Șos. Pantelimon), Șos. Pantelimon, Str. Baicului;

LOT 14 - Modernizare linia acces Depou Titan pe strada Nicolae Teclu (FINALIZAT);

LOT 16 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Timișoara între Strada Valea, Cascadelor și terminal CET Vest (Acesta din urmă este nedecis in acest moment pentru că solutia alesa nu mi se se pare fazabilă. Voi reveni.)

P.S. Da, stiu, nu sunt cel mai zâmbitor zilele acestea, dar vor veni și zile mai bune pentru București!".