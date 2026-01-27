Misterul seifului din București, nedeschis de 82 de ani. Actualii proprietari nu ştiu ce se află în interior

Seiful masiv, încastrat în perete și rămas nedeschis de zeci ani, a devenit cea mai intrigantă parte a casei / sursă foto: Antena 3 CNN

Un seif nedeschis de peste 80 de ani stă ascuns în inima Bucureştiului. Actualii proprietari nu ştiu ce este în interior, dar preferă să se gândească la o bogăţie. Seiful i-a aparţinut fostului premier Gheorghe Tătărescu şi se află în casa în care acesta locuia cu familia. Acum, vila este deschisă publicului pentru prima dată în istoria sa.

Seiful masiv, încastrat în perete și rămas nedeschis de zeci ani, a devenit cea mai intrigantă parte a casei. Nimeni nu știe ce se află în interior: pot fi documente importante, bijuterii sau doar amintirile unei alte epoici.

Secretele din seif sunt bine ascunse, iar misterul lui stârneşte interesul tuturor celor care trec pragul vilei.

„Datează din 1910, este nedeschis de pe vremea comuniştilor, am discutat cu mai multe firme, inclusiv cu firma elvețiană, este foarte complicat să îl deschidem. Avem o variantă de la o instituție a statului, prin care trebuie să fie taiat, să găsească soluția să îl deschidă și apoi să sudeze placa și nu am acceptat. Practic, e piesa de rezistență a casei și e păcat să îi pierdem misterul”, a declarat Eduard Petrescu, CEO companie de PR.

Vila a suferit numeroase transformări de-a lungul anilor

Întreaga vilă este decorată cu obiecte de artă cu o mare valoare istorică, din secolele 18-19, pentru a pune în valoare frumuseţea iniţială a casei.

„Acest şemineu din camera principală este sculptat de Luminița Patraşcu, ucenica lui Brâncuși.

Am adus la fel, opere de artă, din 1800-1900. De exemplu, acest evantai din files este pictat manual. Dacă te uiți de la depărtare, ai impresia că e o poză, dar e totul pictat manual”, a mai adăugat Eduard Petrescu, CEO companie de PR.

Acum, casa este sediul unei companii de PR şi marketing, însă povestea ei este impresionantă. Gheorghe Tătărescu, fost ministru liberal şi soţia lui, Arethia, împreună cu cei doi copii au fost evacuaţi din locuintă de comunişti.

„Toate urmele familiei au fost șterse. S-au trezit în 1945-1950 cu comuniștii la ușă. I-au dat afară, le-au spus că au 2 ore să plece cu hainele pe care le au pe ei”, a mai adăugat Eduard Petrescu.

Vila a suferit numeroase transformări de-a lungul anilor. În anii '90, a găzduit chiar cel mai scump restaurant din Bucureşti.