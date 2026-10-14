Momentul în care două maşini s-au ciocnit violent în Pasajul Unirii din Bucureşti. În urma impactului, un autoturism s-a răsturnat

Momentul în care două maşini s-au ciocnit violent în Pasajul Unirii din Bucureşti. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Accidentul grav care a avut loc în Pasajul Unirii din Bucureşti a fost surprins de camerele de supraveghere. Pe filmare se observă cum cei doi şoferi circulă cu viteză înainte ca maşinile să se ciocnească violent. În urma impactului devastator, unul dintre autoturisme s-a răsturnat, iar şoferii au fost transportaţi la spital, ambii fiind testaţi cu aparatul alcooltest.

Scenele şocante au avut loc marţi dimineaţa în Pasajul Unirii din Capitală. Pe imaginile filmate de una dintre camerele de supraveghere se vede că accidentul înfiorător s-a produs la ora 05:43. Atenție, pe video-ul de mai jos sunt imagini cu un puternic impact emoțional!

În filmare se observă cum unul dintre șoferii care circulau regulamentar a reușit să frâneze la timp, evitând astfel impactul cu mașinile implicate în accident. Momentan, nu se ştie care este cauza principală a incidentului rutier. Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind "zero", a anunţat Brigada Rutieră a Capitalei într-un comunicat.

Ulterior, cei doi conducători auto au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

"Pe durata efectuării cercetării locului faptei, traficul rutier a fost restricţionat pe ambele benzi în Pasajul Unirii, dinspre Strada Colţei către Bulevardul Mărăşeşti", a mai transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care s-a produs accidentul.