Un nou monolit din metal a fost descoperit în Toronto

Structura metalică a fost remarcată joi de mai mulţi locuitori din zonă, care au publicat imaginile pe reţelele de socializare.

"Golful Humber şi-a primit propriul monolit peste noapte”, a scris un utilizator de Facebook, notează Le Figaro.

Într-o imagine publicată vineri dimineaţă pe Instagram, monolitul din Toronto apărea vandalizat, cu graffiti şi vopsea roşie.

O structură similară a apărut deja şi a dispărut în alte părţi ale Canadei, în oraşele Vancouver şi Winnipeg.

Toronto monolith has been vandalized less than 24hrs after being put up ?‍♂️-? dj_jonny_c #Toronto #TorontoCanada #TorontoCity #TorontoArt pic.twitter.com/dB1TN7Hkie