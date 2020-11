Muncitor român, bătut fără milă de patronul olandez și filmat de colegii români care nu au făcut nimic pentru a-l ajuta

Imaginile greu de privit au fost publicate de agenția de știri olandeză AD. Jurnaliștii au explicat că românul a fost bătut cu pumnii și cu picioarele de fiul patronului unei firme de recrutare care activează în domeniul prelucrării cărnii.

Pe imagini se poate observa cum muncitorul român stă pe un scaun, iar în fața sa, în picioare, se află fiul patronului olandez, cel care, la rândul său, era considerat de muncitori unul dintre patroni.

Nervos din cale afară, tânărul îl lovește cu pumnii și cu picioarele în timp ce îl întreabă, în limba engleză: "Do you make jokes with me? (n.r. Faci glume cu mine?".

La fel de revoltător ca și agresiunea în sine este atitudinea celorlalți români care se aflau în aceeași încăpere în care muncitorul român era bătut fără milă de patronul olandez.

Muncitor român bătut de patron și filmat de colegii români

La un moment dat, unul dintre români i se adresează agresorului: "Lasă-l, bă!", însă fără să încerce să îl oprească din avalanșa de pumni și picioare.

În același timp, un alt român, cel mai probabil, a filmat scenele violente, dar, la fel ca și colegul său, nu a intervenit pentru a-l opri pe agresor să îl mai lovească pe conaționalul său.

Potrivit jurnaliștilor olandezi de la AD, motivul pentru care românul a fost bătut cu pumnii de fiul patronului firmei care îl angajase a fost că ar fi refuzat să meargă la muncă în acea zi.

De asemenea, aceștia au explicat că întregul scandal s-a produs în urmă cu aproximativ două săptămâni și că, după publicarea imaginilor, patronul firmei de recrutare și-a concediat fiul.

Imaginile violente pot fi văzute AICI.

Muncitorul român bătut de patronul olandez a povestit ce i s-a întâmplat

"Au încercat să mă bage cu forța în mașină, ca să mă ducă la muncă, iar eu nu am vrut. Și apoi a venit fiul patronului, iar după nici 30 de secunde a început să mă bată.

O săptămână nici nu m-am putut ridica din pat. Am avut urechea ruptă. Și m-am speriat după ce mi s-a întâmplat asta, așa că am fugit de la firmă. A venit un prieten după mine și m-a dus în Anglia", a povestit muncitorul român pentru Libertatea.