NATO a testat în România complexul de foc al artileriei: "Trebuie să putem neutraliza până la 1.200 de rachete și drone de atac"

Au fost folosite sisteme HIMARS și obuziere franceze CAESAR. FOTO: Agerpres

Soldați din mai multe țări NATO au testat la Cincu complexul integrat de lovituri al alianței, în cadrul exercițiului “Dynamic Front 26”. Au fost folosite sisteme HIMARS și obuziere franceze CAESAR, două sisteme diferite, dar care au fost integrate în același scenariu, potrivit Agerpres.

Comandantul General al Comandamentului Multidomeniu 56 Europa, general de brigadă Steve Carpenter, a declarat, într-o conferință de presă, că participanții sunt entuziasmați de rezultatele obținute în urma acestei aplicații, derulată simultan în mai multe state.

“Mai exact, puteți vedea cum funcționează complexul integrat de lovituri al NATO, astăzi, în Ucraina și în alte locuri din lume. Trebuie să fim capabili să interceptăm și să neutralizăm între 600 și 1.200 de rachete balistice, rachete de croazieră și drone de atac unidirecționale cu rază lungă de acțiune, în timp ce, simultan, identificăm ținte, menținem monitorizarea acestora și le transmitem mai departe, într-un volum de cel puțin 1.500 (…). Aceasta este o sarcină de o amploare foarte mare, dar este critic să o exersăm — această misiune masivă — pentru a ne putea îndeplini misiunea pe timp de război încă de la începutul conflictului”, a subliniat Steve Carpenter.

Soldații NATO s-au antrenat în cinci țări

Ln ediția Dynamic Front din acest an au participat soldați din 24 de țări NATO diferite care s-au antrenat în cadrul acestui program și care au participat la acest exercițiu.

“Se antrenează în cinci țări diferite, în nouă zone de instrucție și în multiple posturi de comandă din întreaga Europă. Suntem cu adevărat entuziasmați de această oportunitate și de rezultatele obținute în urma acestui exercițiu”, a precizat, luni, comandantul general al Comandamentului Multidomeniu 56 Europa, general de brigadă Steve Carpenter, într-o conferință de presă susținută la Cincu.

Potrivit generalului american, exercițiile precum Dynamic Front sunt importante deoarece, pentru ca complexul integrat de lovituri al NATO să poată devansa inamicul și să îi creeze dileme “ce generează o experiență absolut insuportabilă”, aliații trebuind să se asigure că pot repeta planurile regionale, astfel încât să își poată optimiza arhitectura de sprijin prin foc.

În cadrul celui mai mare exercițiu de artilerie multinațional, sub comandament american, desfășurat în Europa, Dynamic Front 26, derulat simultan în mai multe state, luni, în Poligonul Cincu a fost organizat un exercițiu NATO cu trageri cu muniție reală.

Exercițiul de la Cincu a fost organizat de Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) în cooperare cu Comandamentul Multidomeniu 56 – Europa, alături de aliați și parteneri NATO din Statele Unite, România, Polonia și Franța, luni fiind testat modul în care diferite sisteme de artilerie pot coopera.

Generalul Regis Anthonioz, comandantul Brigăzii 2 Blindate, cu statul major la Strasbourg, care desfășurată o misiune de un an la Cincu, a arătat că artileriștii francezi din Regimentele 1 și 40 Artilerie au participat la acest exercițiu major, desfășurat într-un mediu multinațional complex.

"Am reușit să consolidăm coerența și eficiența lanțului de lovire"

“Pentru noi, este o etapă crucială, deoarece urmărim această cooperare și integrare tehnică și tactică cu aliații noștri din cadrul NATO. Este întotdeauna o oportunitate fantastică să ne antrenăm împreună pentru a fi gata să luptăm împreună. Pe parcursul acestui exercițiu, am avut trupe și posturi de comandă din mai multe națiuni și o implicare puternică din partea noastră pentru a asigura integrarea de la nivel de brigadă până la nivel de corp de armată. De asemenea, am fost prezenți în teren cu diferite capabilități ale Armatei Franceze: tunul CAESAR, pe care l-ați văzut mai devreme, iar la Capu Midia, Lansatorul Multiple de Rachete (LRU/M270). Franța demonstrează prin acest exercițiu, alături de aliații săi, capacitatea de a se integra și de a acționa eficient în cadrul unei alianțe”, a afirmat generalul Anthonioz.

Generalul francez a subliniat că Dynamic Front permite aliaților să își consolideze interoperabilitatea pe flancul estic, acesta fiind și motivul desfășurării sale pe parcursul unui an în România.

“În timpul acestui exercițiu, am reușit să consolidăm coerența și eficiența lanțului de lovire, atât sub aspectul resurselor umane, cât și al proceselor de comandă și control. După cum probabil știți sau înțelegeți, este crucială această capacitate de a ne antrena și, în final, de a lupta împreună, dacă va fi necesar. Aici, în România, prin intermediul brigăzii mele, țara mea confirmă angajamentul pe care îl avem pentru apărarea colectivă a Alianței în Europa. Elementele de artilerie angajate în acest exercițiu fac parte, așa cum am menționat anterior, din Grupul de Luptă NATO cu Prezență Înaintată din România. Vom continua această misiune timp de un an sau doi”, a subliniat generalul Regis Anthonioz.

Comandantul Brigăzii 8 Rachete Operativ-Tactice, cunoscută sub numele de ‘Brigada HIMARS’, colonelul Costel Sorin Bălan, a arătat că Brigada sa a participat la exercițiul Dynamic Front 26 în calitate de audiență principală de instruire (primary training audience).

“A fost o oportunitate extraordinară de a lua parte la un exercițiu multinațional care a reunit militari din diferite țări membre NATO și partenere. Acest an a marcat a zecea ediție a exercițiului și sunt mândru să spun că membrii Brigăzii 8 au participat la fiecare etapă și ediție a acestuia. Dynamic Front 26 ne-a oferit o oportunitate excelentă de instruire pentru exersarea, evaluarea și validarea tacticilor, tehnicilor și procedurilor (TTP) în cadrul structurii de lovire, cu scopul de a crește interoperabilitatea și de a consolida postura noastră de apărare colectivă.

Un obiectiv cheie de instruire pentru noi în cadrul Dynamic Front a fost testarea și validarea procedurii de legătură de la senzor la trăgaci. Aceasta este concepută pentru a reduce timpul de reacție și pentru a spori efectele țintirii, atât la nivel tactic, cât și operațional, permițând forțelor aliate să acționeze mai rapid și mai eficient împreună”, a declarat colonelul Costel Sorin Balan.

Evaluarea Capacității de Luptă

În același timp, a arătat colonelul, Dynamic Front 26 a servit drept o platformă excelentă pentru Evaluarea Capacității de Luptă (CREVAL) a Brigăzii 8, conform standardelor NATO.

“Sunt foarte mândru să vă informez că, pe parcursul acestui exercițiu, brigada a obținut această certificare, iar această realizare este o recompensă binemeritată pentru personalul brigăzii, pentru efortul susținut, dedicarea și profesionalismul demonstrate pe o perioadă lungă de timp. Dynamic Front a demonstrat încă o dată nivelul ridicat de profesionalism din cadrul brigăzii, precum și gradul sporit de interoperabilitate cu aliații noștri, elemente care consider că consolidează capacitatea noastră de apărare colectivă”, a subliniat colonelul Costel Sorin Balan.

Dynamic Front 26 de la Cincu face parte dintr-o rețea comună în care sunt implicați militari din peste 20 de țări aliate și include observarea punctelor de tragere și a impactului muniției, dar și sprijin aerian apropiat (CAS).

În cadrul exercițiului, în mai multe state aliate se derulează activități cu trageri reale, iar România are ca rol găzduirea secvențelor de instruire din Poligonul Cincu, care contribuie direct la consolidarea interoperabilității aliate și la întărirea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.

În ansamblu, întregul exercițiu urmărește aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic (Eastern Flank Deterrence Line – EFDL) și are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO, precum și integrarea efectelor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, pentru a contracara capabilități de restricționare a accesului și control al zonei, susținute de forțe convenționale concentrate.