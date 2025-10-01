Nazare: "Încercăm să găsim soluții la criza de la CFR Călători." Trenurile electrice ar urma să nu mai circule din 7 octombrie

Trenurile electrice ale CFR călători ar urma să nu mai poată circula din 7 octombrie, din cauza datoriilor companiei. Foto: Agerpres

Situația de la CFR Călători a fost discutată în Guvern și se încearcă găsirea unor soluții, împreună cu Ministerul Transporturilor, a declarat, miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la briefingul de la finalul ședinței de la Palatul Victoria, după cum relatează Agerpres.

"Am discutat această speță în ședința de Guvern. Este ridicată de către Transporturi. Am discutat cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, inclusiv la (sediul ministerului de) Finanțe, înainte de ședința de Guvern și această chestiune este în analiză, pentru că trebuie să vedem exact despre ce sume e vorba, cât de mari sunt, pe ce se bazează solicitările respective, înainte de a lua o decizie în acest sens.

Suma acordată a fost, repet, studiată la nivel la nivel tehnic, cu Ministerul Transporturilor. (...) Speța e ridicată, e în atenția noastră și o să încercăm să găsim, împreună cu Ministerul Transporturilor, soluțiile pentru ea", a precizat Nazare.

Trenurile cu locomotivă electrică aparținând CFR Călători sunt în pericol să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare, pe rețeaua națională de cale ferată, din cauza restanțelor acumulate de operatorul de transport la Societatea Electrificare CFR SA.

Electrificare CFR SA a notificat CFR Călători în acest sens în data de 29 septembrie.

Astfel, conform documentului semnat de directorul general al Societății Electrificare CFR SA, Ștefan-Răzvan Rădulescu, începând cu data de 7 octombrie va fi aplicată măsura de întrerupere a alimentării cu energie electrică prin retragerea dreptului de acces al unităților de tracțiune electrică aparținând SNTFC CFR Călători SA la infrastructura feroviară electrificată.

CFR spune că are de încasat bani de la ARF

În acest context, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, a propus, miercuri, în ședința Consiliului Economic și Social (CES) aviz nefavorabil pentru proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, despre care liderul sindical a spus "că distruge sistemul feroviar".

CFR Călători a comunicat, la rândul său, că valoarea facilităților nedecontate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) către operatorul feroviar se ridică la 135 de milioane de lei până în acest moment, motiv societatea de transport înregistrează datorii scadente și întârzieri la plata furnizorilor.

"CFR Călători ar trebui să încaseze, conform prevederilor contractuale și legislației în vigoare, pentru serviciul prestat, sume considerabile de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), compuse din compensația pentru serviciului public de transport feroviar de călători și din facilitățile acordate de către statul român pentru călătoria cu trenul.

Atât timp cât compensația în anul 2025 este mult sub nivelul necesar și reprezintă doar 80% din valoarea compensației acordate în anul 2024, CFR Călători este practic văduvită de ARF de sumele care îi reveneau (...) La aceasta se adaugă facilitățile acordate de stat prin ARF, diverselor categorii sociale de călători (elevi, studenți, pensionari, veterani etc) pe care ARF nu le mai decontează sau întârzie plata lor", arată CFR Călători.