Nereguli la depozite petroliere din judeţele Bacău, Alba şi Prahova. Garda de Mediu: Sunt riscuri ridicate pentru siguranța populației

Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit nereguli grave la depozite şi terminale de produse petroliere, în urma controalelor desfășurate în judeţele Bacău, Alba şi Prahova.
În perioada 09.03.2026 – 13.03.2026, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General a desfăşurat acţiuni de inspecţie şi control la operatori economici care desfăşoară activităţi de depozitare, încărcare şi descărcare a benzinei şi motorinei în judeţele Bacău, Alba şi Prahova.
Potrivit instituției, obiectivul controalelor a fost verificarea respectării legislaţiei privind protecţia mediului, în special a prevederilor referitoare la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV).
În urma controalelor, s-au depistat instalaţii de recuperare a vaporilor (VRU) nefuncţionale, existând risc de emisii necontrolate de vapori în timpul operaţiunilor de încărcare/descărcare.
S-a constatat lipsa monitorizării emisiilor de COV şi s-au găsit echipamente de măsurare neconforme, existând suspiciuni privind validitatea datelor raportate.
În plus s-a mai constatat neasigurarea etanşeităţii şi funcţionării corespunzătoare a sistemelor de control al emisiilor.
Sancțiunile aplicate de Garda de Mediu
Au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 200.000 lei și s-a dispus suspendarea activității pentru o instalație până la remedierea deficiențelor (punerea în funcțiune a VRU).
Potrivit Gărzii de Mediu, a fost evidențiată o problemă care poate avea caracter general la nivelul depozitelor de carburanți: măsurarea necorespunzătoare a emisiilor prin instalațiile de recuperare a vaporilor (VRU), lipsa măsurătorilor pe durata minimă legală, utilizarea unor echipamente neadecvate, posibile neconcordanțe între datele raportate și realitatea din teren.
În concluzie, activitățile de depozitare și manipulare a produselor petroliere au prezentat riscuri ridicate pentru mediu și siguranța populației.
Controalele au evidențiat necesitatea: respectării stricte a legislației, funcționării corecte a instalațiilor de control al emisiilor, monitorizării reale și continue a poluanților.
Garda Națională de Mediu anunță că va continua acțiunile de verificare pentru reducerea impactului asupra mediului și creșterea siguranței în exploatarea acestor instalații.