Nereguli la depozite petroliere din judeţele Bacău, Alba şi Prahova. Garda de Mediu: Sunt riscuri ridicate pentru siguranța populației

1 minut de citit Publicat la 16:25 23 Mar 2026 Modificat la 16:25 23 Mar 2026

În urma controalelor, s-au depistat instalaţii de recuperare a vaporilor (VRU) nefuncţionale. FOTO: Garda de Mediu/Facebook

Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit nereguli grave la depozite şi terminale de produse petroliere, în urma controalelor desfășurate în judeţele Bacău, Alba şi Prahova.

În perioada 09.03.2026 – 13.03.2026, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General a desfăşurat acţiuni de inspecţie şi control la operatori economici care desfăşoară activităţi de depozitare, încărcare şi descărcare a benzinei şi motorinei în judeţele Bacău, Alba şi Prahova.

Potrivit instituției, obiectivul controalelor a fost verificarea respectării legislaţiei privind protecţia mediului, în special a prevederilor referitoare la limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV).

În urma controalelor, s-au depistat instalaţii de recuperare a vaporilor (VRU) nefuncţionale, existând risc de emisii necontrolate de vapori în timpul operaţiunilor de încărcare/descărcare.

S-a constatat lipsa monitorizării emisiilor de COV şi s-au găsit echipamente de măsurare neconforme, existând suspiciuni privind validitatea datelor raportate.

În plus s-a mai constatat neasigurarea etanşeităţii şi funcţionării corespunzătoare a sistemelor de control al emisiilor.

Sancțiunile aplicate de Garda de Mediu

Au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 200.000 lei și s-a dispus suspendarea activității pentru o instalație până la remedierea deficiențelor (punerea în funcțiune a VRU).

Potrivit Gărzii de Mediu, a fost evidențiată o problemă care poate avea caracter general la nivelul depozitelor de carburanți: măsurarea necorespunzătoare a emisiilor prin instalațiile de recuperare a vaporilor (VRU), lipsa măsurătorilor pe durata minimă legală, utilizarea unor echipamente neadecvate, posibile neconcordanțe între datele raportate și realitatea din teren.

În concluzie, activitățile de depozitare și manipulare a produselor petroliere au prezentat riscuri ridicate pentru mediu și siguranța populației.

Controalele au evidențiat necesitatea: respectării stricte a legislației, funcționării corecte a instalațiilor de control al emisiilor, monitorizării reale și continue a poluanților.

Garda Națională de Mediu anunță că va continua acțiunile de verificare pentru reducerea impactului asupra mediului și creșterea siguranței în exploatarea acestor instalații.