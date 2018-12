Nicolae Popa, declarație după dezvăluirile de la Antena 3: Medicul care a fost în avion mi s-a prezentat ca fiind ofițer de poliție

Nicolae Popa a făcut declarații după ce Antena 3 a dezvăluit faptul că în escorta care l-a adus pe fostul director FNI au făcut parte doi oameni din SRI. Popa susține că Marian Dumitrescu, cel care ar fi fost medicul de la bordul avionului, i s-a prezentat ca ofițer de poliție.



”El a spus că e doar traducător. Nu am discutat atunci cu ei. Ce am remarcat eu în această seară este numele acestui traducător, Marian Dumitrescu. Dacă o să vă uitați pe interviurile pe care le-am dat eu înainte, în data de 25 februarie 2010, când am fost audiat în Comisia Rogatorie de către Marius Iacob, am spus de atunci că a existat și un ofițer de poliție, pe care îl chema Marian Dumitrescu. Este adevărat că la un an după, eu nu l-am recunoscut, dar după dezvăluirle făcute de colega dumneavoastră în seara asta mi-am dat seamă. Acest nume a fost prezent. Dumnealui a condus ancheta. El a adresa întrebările în limba engleză”, a declarat Nicolae Popa.