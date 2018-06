Nicolae Robu a răbufnit după ce DNA i-a adus la cunoștință că are calitatea de suspect: „NU am făcut nicio ilegalitate”

Foto: Facebook

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a scris pe pagina sa de Facebook că procurorii DNA i-au adus la cunoştinţă, în cadrul audierilor de vineri, că are calitatea de suspect în dosarul privind de anveloparea blocurilor cu fonduri europene.

Nicolae Robu a ţinut să sublinieze în postarea de pe Facebook, că are calitatea de suspect nu aceea de „pus sub acuzare”.

„Astăzi am fost chemat la DNA pentru a mi se aduce la cunoştinţă că am calitatea de suspect într-un dosar legat de anveloparea unor blocuri pe fonduri europene. Aşadar, calitatea se SUSPECT, nu aceea de PUS SUB ACUZARE, cum intoxică unii”, a scris Robu.

„Ce pot spune este că N-AM NICIO NELINIŞTE în ceea ce mă priveşte, pentru că n-am făcut personal nicio ilegalitate şi nici n-am cerut altora să facă, nici pe această speţă, nici pe altele. Dimpotrivă, mereu le cer tuturor colaboratorilor să respecte cu sfinţenie legea. Eu sunt implicat în această speţă: o dată prin refuzul de a satisface pretenţiile proiectantului de a i se plăti sume peste valoarea contractului de achiziţie -15.000 euro-, încheiat prin atribuire directă în acord cu legea, pretenţii rezultate în urma re-evaluării de către el a valorii muncii lui, refuz suspectat de abuz în serviciu în dauna firmei în cauză; a doua iară prin faptul că am semnat declaraţiile cerute de procedurile de accedere la fonduri europene că toate documentele conexe cererii de finanţare sunt legale -lucru asupra căruia eu am primit toate garanţiile de la aparatul de specialitate-, în condiţiile în care există suspiciuni că s-ar fi comis de către anumite persoane falsuri etc. Evident, n-am avut ştire de aşa ceva!”, a scris edilul.