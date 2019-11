Nicolae Robu transmite condoleanţe şi afirmă că Primăria Timişoarei nu are nicio implicare în cazul blocului deratizat

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, le-a transmis condoleanţe, luni, familiilor celor decedaţi din blocul în care a avut loc o deratizare şi declară că primăria nu are nicio implicare în acest tragic eveniment.



„Pentru că oameni fără o minimă conştiinţă până şi în faţa unei asemenea tragedii încearcă să puncteze politic, vreau să spun răspicat: primăria nu are nicio implicare în ceea ce s-a întâmplat. Nu primăria a făcut, nu primăria a dispus acea deratizare şi nici nu avea cum să facă aşa ceva, totul petrecându-se pe un domeniu privat, nicidecum pe domeniul public. În situaţia dată, din respect faţă de familiile îndoliate, eu, actor politic fiind, refuz prezenţa în talk show-uri şi în orice fel de emisiuni în care sunt prezenţi politicieni, pe tema nenorocirii abătute asupra unor concitadini”, arată Nicolae Robu într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Edilul mai afirmă că cei vinovaţi „trebuie pedepsiţi exemplar”.



„Condoleanţe familiilor îndurerate de pierderea celor dragi în nenorocirea abătută asupra imobilului de pe strada Mioriţa, nr. 8. Am aflat cu cutremurare că doi copii, unul de nouă zile şi unul de 3 ani şi mama acestuia din urmă şi-au pierdut viaţa în urma nerespectării normelor în vigoare de către persoane iresponsabile implicate în procesul de deratizare ce a avut loc pe casa scării şi în subsolul blocului în care locuiau. Desigur, e în derulare o anchetă şi probabil va urma un proces judiciar care va stabili responsabilităţile şi pedepsele conexe, dar asta nu-i poate readuce la viaţă pe cei decedaţi. Este inadmisibil ca lucruri cu asemenea consecinţe potenţiale să fie tratate cu atâta superficialitate de unii semeni ai noştri. Ei trebuie exemplar pedepsiţi. La ora actuală, sunt opt adulţi şi nouă copii internaţi, cea mai mare dorinţă a tuturor este ca toţi să treacă încercarea cu bine. Încă o dată, condoleanţe, întreaga mea compasiune şi Dumnezeu să-i odihnească-n pace pe cei plecaţi dintre noi”, transmite Nicolae Robu.

