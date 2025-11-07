Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. România și Ucraina, pe cale de a încheia un „Parteneriat Strategic”

<1 minut de citit Publicat la 18:04 07 Noi 2025 Modificat la 18:06 07 Noi 2025

Nicușor Dan, în timpul convorbirii telefonice cu Zelenski. Sursa foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a avut o discuție telefonică cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, discuție considerată drept una „substanțială” în vederea stabilirii unui „Parteneriat Strategic” între cele două țări.

„Am avut astăzi o discuție substanțială cu președintele Zelenski referitoare la actuala situație de securitate și necesitatea creșterii eforturile pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina”, a spus președintele Nicușor Dan, într-o postare publicată pe contul său de pe rețeaua X.

Substantive ? discussion with President @ZelenskyyUa today on the current security situation and the need for increased efforts to achieve a lasting and just peace in ??. Ukraine needs to win this war, as it fights for the security of Europe as a whole and for our joint values.… pic.twitter.com/HMv7jFEcc0 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 7, 2025

„Ucraina trebuie să câștige acest război, în condițiile în care luptă pentru securitatea Europei întregi și pentru valorile pe care le împărtășim împreună”, a adăugat șeful statului.

Nicușor Dan a mai menționat că, în discuția cu Zelenski, s-a convenit în privința stabilirii unui „Parteneriat Strategic” între cele două țări.

„Suntem amândoi deciși să implementăm o agendă pragmatică și orientată spre viitor”, a spus Nicușor Dan despre discuția cu Zelenski.