Antena 3 CNN Actualitate Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. România și Ucraina, pe cale de a încheia un „Parteneriat Strategic”

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 18:04 07 Noi 2025 Modificat la 18:06 07 Noi 2025
Nicușor Dan Zelenski telefon
Nicușor Dan, în timpul convorbirii telefonice cu Zelenski. Sursa foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că a avut o discuție telefonică cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, discuție considerată drept una „substanțială” în vederea stabilirii unui „Parteneriat Strategic” între cele două țări.

„Am avut astăzi o discuție substanțială cu președintele Zelenski referitoare la actuala situație de securitate și necesitatea creșterii eforturile pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina”, a spus președintele Nicușor Dan, într-o postare publicată pe contul său de pe rețeaua X.

„Ucraina trebuie să câștige acest război, în condițiile în care luptă pentru securitatea Europei întregi și pentru valorile pe care le împărtășim împreună”, a adăugat șeful statului.

Nicușor Dan a mai menționat că, în discuția cu Zelenski, s-a convenit în privința stabilirii unui „Parteneriat Strategic” între cele două țări.

„Suntem amândoi deciși să implementăm o agendă pragmatică și orientată spre viitor”, a spus Nicușor Dan despre discuția cu Zelenski.

Etichete: Nicușor Dan Volodimir Zelenski Ucraina Război Ucraina

