Nicuşor Dan anunţă disponibilizări. "Am definitivat procedurile pentru închiderea a 14 companii. 2.700 de angajați, daţi afară"

"Am definitivat procedurile noastre administrative pentru a închide 14 din cele 16 companii pe care urma să le închidem în prima etapă. Din acest moment, rămâne doar să se desfășoare procedurile juridice, de către lichidatori și de instanțele de judecată.

Din cele 14 companii vor fi disponibilizați 2.700 de oameni, mulți dintre ei au plecat deja, cheltuielile salariale anuale ale acestor oameni, 150 de milioane de lei", a anunţat, marţi, primarul Capitalei, Nicuşor Dan.

În context, edilul a vorbit de cheltuielile "exagerate pe care aceste companii municipale le-au produs în bugetul orașului".

Dan, despre companiile municipale: "E un prejudiciu de sute de milioane de euro"

"E un prejudiciu de sute de milioane de euro.

Vă aduc aminte doar că în urma unui control al Ministerului Finanțelor am sesizat DNA-ul pentru gravele prejudicii și abuzuri de la Compania de Cimitire, unde s-au eludat poceduri de achiziție publică, unde s-au cumpărat cu sume mult peste prețul pieței mai multe bunuri", a mai spus Dan.

Din cele 16 companii au mai rămas de închis cele de parking și de protecție civilă, însă se vor închide şi acestea curând, a mai precizat primarul Capitalei.

Dan a anunțat că sunt alte patru companii care vor fi menținute provizoriu "pentru că asigură niște servicii pe care la un moment dat o să le trecem în structura municipalității".

Nicuşor Dan: "Închiderea companiilor municipale nu a fost o simplă operațiune, ci au fost dificultăți tehnice serioase"

Este vorba de iluminatul public, de întreținerea semafoarelor, de activitatea de dezinfecție, dezinsecție, deratizare și de compania imobiliară care are în administrare blocul social din Ghencea.

"Așa cum am spus de la începutul mandatului o să păstrăm evident STP-ul, Termoenergetica și Energetica și o păstrăm Trustul de clădiri metropolitane, pentru că trustul se ocupă marile lucrări de infrastructură ale municipalității și am pierde cel puțin un an să transferăm aceste lucrări către alte companii".

În context, Nicuşor Dan a precizat că închiderea companiilor municipale nu a fost "o simplă operațiune, ci au fost dificultăți tehnice serioase".

Declarațiile lui Nicuşor Dan au fost făcute marți, la confeerinţa unde edilul a prezenta bilanțul primelor 10 luni de mandat în fruntea Primăriei București.

