Nicușor Dan, mesaj de Ziua Europei: „România nu și-a apărat obiectivele din UE. E politică, nu cenaclu”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, cu ocazia Zilei Europei, că Europa „este un subiect care divizează societatea noastră” și că România a fost „slabă” în interiorul UE și nu și-a apărat „în mod coerent” obiectivele. Șeful statului a insistat, în același timp, asupra susținerii parteneriatului cu SUA.

„Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare - asta a fost o greșeală. Când, în politica de mediu, evident justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea și asta a fost o greșeală”. Pe multe subiecte a acționat ideologic, a fost, de asemenea, o greșeală. Însă, Europa este o construcție democratică și toate lucrurile astea sunt prilej de dezbatere cu cărțile pe masă”, a spus președintele României.

Nicușo Dan a precizat că discuțiile din interiorul UE sunt „politică, nu cenaclu” și că țara noastră trebuie să acționeze mai ferm în această privință.

„România nu și-a apărat, de mult ori, în mod coerent, obiectivele. E politică, nu cenaclu. În interiorul UE, țările europene își promovează interesele naționale. Suntem în momentul în care România e crediciblă, știe să acționeze în cadrul Uniunii, știe să-și facă alianțe pentru a-și susține politicile și știe să-și apere interesele. Să spunem că liderii ro se duc la cei europeni să primească ordine asta nu e decât o lozincă”, a spus președintele.

Șeful statului a adăugat că Europa și România au nevoie de „un parteneriat solid, corect, echitabil cu Statele Unite” și că „România e un susținător al unui astfel de parteneriat”.